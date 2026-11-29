İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölüm Başkanı Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ergül Yaşar, Hatay'da kırsalda görülen kırılmalara ilişkin, "Genel olarak baktığımızda böyle bir kırılmanın tetiklenmesinin ana etkenlerden bir tanesi, kıyıya paralel olarak devam eden fayların harekete geçmiş olması." dedi.

Prof. Dr. Ergül Yaşar, AA muhabirine, Hatay'ın Payas ilçesi Sincan Mahallesi'nde meydana gelen kırılmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Denize paralel uzanan faylar olduğunu ve bölgede 6 Şubat 2023'te depremlerin yaşandığını hatırlatan Yaşar, şöyle konuştu:

"Jeolojik yapıda tali faylar, kırık sistemleri, yer altının jeolojik yapısı, bölgedeki kayaçların özellikleri ve kayaçların yayılımlarına genel olarak baktığımızda böyle bir kırılmanın tetiklenmesinin ana etkenlerden bir tanesi, kıyıya paralel olarak devam eden fayların harekete geçmiş olması. 2023 depreminden bu yana bölgenin hareketliliğinden de kaynaklı küçük çaplı, her ne kadar derin gibi gözükse bile birbirleriyle çok bağlantılı olmayan uzanımların olduğunu görüyoruz. Normal koşullarda şev stabilitesi açısından bakıldığında eğim yönünde, özellikle kireç taşlarının eğimi yönünde kırık ve çatlakların hem güncel hem de çok eski kırıklara rastlandığını gördük. Bu tamamen oradaki fayın dikine gelişmiş ve aynı zamanda da tali fayların birbirini harekete geçirmesinden kaynaklı bölgedeki birimlerde bir hareketlilik olduğu tarafımca tespit edilmiştir."

Yaşar, uzmanların bölgede detaylı inceleme yapmasını beklediklerini kaydetti.

Öte yandan, bölgedeki kırılmalar dronla görüntülendi. Görüntülerde, kırılmaların yanı sıra köklerinden devrilen bazı ağaçlar da yer aldı.

Kaynak: AA