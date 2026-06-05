Zelenskiy'den Putin'e açık mektup: Savaşın bitmesi için doğrudan görüşmeye ve ateşkese hazırım

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yazdığı açık mektupta, savaşın sona erdirilmesi için doğrudan müzakere çağrısında bulundu. Görüşmeye Türkiye, İsviçre veya Arap ülkelerinin ev sahipliği yapabileceğini belirten Zelenskiy, müzakereler boyunca tam bir ateşkese ve tüm esirlerin karşılıklı olarak takasına hazır olduklarını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yayımladığı açık mektupla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e doğrudan seslendi. Putin'in 26 yıllık iktidarı boyunca Ukrayna-Rusya ilişkilerinin ticaretten sadece saldırı ve kayıpların konuşulduğu bir noktaya geldiğini ifade eden Zelenskiy, Rusya'nın bu süreçte ağır bedeller ödediğini vurguladı. Ukrayna'ya ait uzun menzilli insansız hava araçlarının St. Petersburg'daki foruma bin kilometreden fazla yol kat ederek ulaşmasının Ukraynalılar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Zelenskiy, "Çok iyi bildiğiniz gibi, bu mesafe yeteneklerimizin sınırı değil" dedi.

Rusya'nın cephedeki kayıplarına ilişkin son verileri paylaşan Zelenskiy, sadece mayıs ayında 30 binden fazla Rus askerinin öldüğünü veya ağır yaralandığını belirterek, "Savaş alanındaki kayıplarınızın yüzde 63'ünün ölü, sadece yüzde 37'sinin yaralı olduğunu biliyoruz. 21'inci yüzyılda hiçbir ordu böyle bir oranı kaldıramaz ve ölenlerin oranı artmaya devam edecek. Biz Ukrayna'da kalıcı bir savaş istemiyoruz. Savaşsız bir hayatın sonsuz derecede daha iyi olduğunu çok iyi biliyoruz ve bunu başarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE, İSVİÇRE VEYA ARAP ÜLKELERİNDE GÖRÜŞME TEKLİFİ

Savaşın dürüstçe, onurla ve yeniden alevlenmeyeceği garantisiyle sona ermesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, ABD'nin şu anda tamamen İran meselesine odaklandığını ve Avrupa'daki savaşın yeniden merkeze dönmesini beklemenin yanlış olacağını kaydetti. Doğrudan görüşme teklifinde bulunan Zelenskiy, şunları aktardı:

"Bir toplantı öneriyorum. Herkes temsilcilerinizin gülümseyerek benim sözde Moskova'ya gelebileceğimi söylediğini duydu. Ancak bu 26 yılın ardından, bir Ukrayna liderinin sizin başkentinizde yapacağı hiçbir şey yok, tıpkı bir Rus liderin Kiev'de yapacağı bir şey olmadığı gibi. Savaş ve barış meselelerini çözmek için liderleri ağırlama geleneğine sahip ülkeler var. İsviçre, Türkiye, Arap dünyası ülkeleri; birçoğu böyle bir toplantıya ev sahipliği yapabilir ve yapmak istiyor. Ana meseleleri liderler çözer. Böyle bir toplantı için net bir tarih belirlenmesini öneriyorum."

Zelenskiy, müzakere sürecine ABD ve Avrupa'nın da dahil olması gerektiğinin altını çizerek, bölge için yeni bir güvenlik mimarisinin ancak bu şekilde şekillenebileceğini dile getirdi.

'TAM ATEŞKES VE ESİR TAKASINA HAZIRIZ'

Diplomasinin, bugünkü cephe hattından başlaması gerektiğini belirten Zelenskiy, "Ukrayna, müzakereler süresince tam bir ateşkese hazırdır. Gerçek bir sessizlik kurma girişimi, birbirimizle konuşmaya başlamanın en iyi yoludur. Bunun sadece bir girişim değil, gerçek bir ateşkes olacağına inanıyoruz, eğer istediğiniz buysa. ABD'nin çatışmaların durduğu hat boyunca ateşkesi izleme kapasitesi olduğunu biliyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu.

Tüm savaş esirlerinin takas edilmesine hazır olduklarını da vurgulayan Zelenskiy, savaş sırasında götürülen sivillerin ve çocukların iadesi için de ciddi adımlar atılması gerektiğini aktardı.

'KENDİ VARLIĞINIZ İÇİN SAVAŞMAK ZORUNDA KALACAKSINIZ'

Putin'in iktidarını sürdürebilmek için Kuzey Kore ve Çin'e bağımlı hale geldiğini, 23 Haziran 2023'teki isyan girişimini hatırlatarak Rusya içinde ise yorgunluğun arttığını ifade eden Zelenskiy, mektubunu şu uyarılarla tamamladı:

"Eğer kişisel olarak bu savaşı bitirme zamanının geldiği sonucuna varmazsanız, Ukrayna varoluşu için savaşmaya devam edecektir. Ancak siz de kendi varlığınız için çok daha sert bir şekilde savaşmak zorunda kalacaksınız; Rusya'nın değil, kendi varlığınız için. Bu benden veya Ukrayna'dan bir tehdit değil. Bu iyi bildiğiniz bir Rus tarihi gerçeğidir: Rusya yorulduğunda, değişim gelir. Bu yorgunluğa doğru çalışabiliriz. Savaşınızı durdurabilirsiniz. Bu savaşın aldığı tüm canların anısı sonsuza dek yaşasın."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı