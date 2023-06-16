Yunan sahil güvenlik 79 kişinin öldüğü botun batmasına sebep olduğu iddia edildi

Yunanistan'da mülteci teknesinin batması sonucu en az 78 kişi hayatını kaybetti. Kurtarılanlar olsa da hala yüzlerce kayıp var. Mürettebat üyeleri insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı. Protestolar ve arama kurtarma operasyonları devam ediyor

Yunanistan genelinde, en az 78 kişinin hayatını kaybettiği mültecileri taşıyan teknenin batması üzerine protestolar gerçekleşti.

Pylos kıyılarında devrilen bir teknedeki 100'den fazla kişi kurtarıldı, ancak hala kayıp olan yüzlerce kişi için umutlar azaldı.

Büyük bir arama kurtarma operasyonunda 78 ceset bulundu, ancak yetkililer, yıpranmış gemide binlerce dolar ödeyen 750'den fazla yolcu olduğunu tahmin ediyor.

Bir geminin batması sonucu onlarca kişinin ölmesiyle ilgili olarak, insan hakları savunucuları, Yunan yetkililerini gemidekileri ihmalkarlıkla suçlarken, beş mürettebat üyesi insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.

Yunan sahil güvenliği, aralarında 20 ile 40 yaşları arasında dokuz Mısırlı vatandaşın da bulunduğu kişilerin, suç örgütü kurma, ihmali taksirle adam öldürme, tehlikeye maruz bırakma ve gemi kazasına neden olma şüphesiyle tutuklandığını açıkladı.

Bir mülteci Çevirmen aracılığıyla Çipras'a "Yunan hücumbotu halatı attı, ama bir taraftan çekince bizim tekne sağa sola yalpalamaya başladı. Hücumbot çok hızlı gidiyordu. Bizim tekne sola yatmıştı. Öyle battı"