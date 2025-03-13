Eurofighter savaş uçağı alımında kritik adım! Ankara'ya teklif geldi

MSB kaynakları, Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 126'ncı yıl dönümünü dolayısıyla Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu'ndaki "Atatürk ve Harbiyeli Anıtı"nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakanlık kaynakları, Eurofighter tedarikine ilişkin sorular üzerine "Hava Kuvvetlerimizin harekat ihtiyacının karşılanmasına yönelik 40 adet Eurofighter Typhoon Uçağı'nın tedarik edilmesi kapsamında hazırlanan İhtiyaç Tanım Dokümanı'nın Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya gönderildiğini, teklif beklendiğini daha önce açıklamıştık. Beklenen teklif bakanlığımıza ulaşmış olup, teklif inceleme süreci devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

EUROFIGHTER, RAFALE'DEN İYİ

Eurofighter, teknoloji ve kapasite bağlamında çok rollü görevler icra edebilecek iyi bir uçak olarak tanımlanıyor. Servis tavanı yani çıkabildiği irtifanın F-16'dan daha iyi olduğu belirtilirken süratın yüksek olmakla birlikte hız yakıt tüketimini yani görev süresini sınırladığı ifade ediliyor. Eurofighter'ın Fransızların Rafale uçaklarına denk bir uçak olmakla birlikte manevra kabiliyeti, servis tabanı ve sürat açısından Rafale'den daha iyi olduğu belirtiliyor.

ABD F-16'larının dünyadaki ikinci büyük filosuna sahip olan ve bugüne kadar Amerikan savaş uçakları dışında savaş uçağı kullanmayan Türkiye, ilk kez savaş uçağı alımlarını ABD'li ve Avrupalı üreticiler arasında paylaştırmayı planlıyor.

EUROFİGHTER TYPHOON'UUN TEMEL ÖZELLİKLERİ

Eurofighter Typhoon, 4.5 nesil çok rollü savaş uçağı olarak tasarlanmış olup, hava üstünlüğü, taarruz ve keşif görevlerinde etkin olarak kullanılabiliyor. Yüksek manevra kabiliyeti, gelişmiş radar sistemleri ve çift motorlu yapısıyla modern savaş ortamlarında önemli bir avantaj sağlıyor.

* Uzunluk: 15.96 metre

* Kanat Açıklığı: 10.95 metre

* Boş Ağırlık: 11.000 kg

* Maksimum Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg

* Motor: 2 × Eurojet EJ200 turbofan (her biri 60 kN itki gücü)

* Maksimum Hız: 2.495 km/saat (Mach 2.0)

* Menzil: 2.900 km

* Servis İrtifası: 19.812 metre

* Silah Taşıma Kapasitesi: 9 ton (hava-hava ve hava-yer mühimmatları)

HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ

Eurofighter Typhoon, E-Scan (AESA) radar sistemi sayesinde aynı anda birden fazla hedefi tespit edip takip edebiliyor. Ayrıca DASS (Defensive Aids Sub System) elektronik harp sistemi, düşman radarlarından kaçınmasına ve tehditleri bertaraf etmesine olanak tanıyor.

Entegre edilen bazı silah sistemleri:

* Meteor ve AMRAAM hava-hava füzeleri (uzun menzilli hava muharebesi için)

* IRIS-T ve ASRAAM kısa menzilli hava-hava füzeleri

* Storm Shadow ve Brimstone gibi hassas güdümlü hava-yer mühimmatları

* Taurus seyir füzesi (derin taarruz kabiliyeti)

TÜRKİYE'NİN ALMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Türkiye, 2019 yılında ABD tarafından F-35 programından çıkarılmış ve bu süreçten sonra hava filosunu güçlendirmek için alternatif savaş uçağı seçeneklerini değerlendirmeye başlamıştı. Eurofighter Typhoon'un, özellikle F-16 filosuna ek olarak üst düzey hava üstünlüğü sağlayabilecek bir seçenek olduğu belirtiliyor.

Ancak Eurofighter Typhoon'un Türkiye'ye satışına, konsorsiyum üyelerinden Almanya'nın nasıl yaklaşacağı belirsizliğini koruyor. İngiltere ve İspanya, Türkiye'ye satış konusunda daha olumlu bir tavır alırken, Almanya'nın kararı sürecin seyrini belirleyecek önemli faktörlerden biri olacak.

Eğer Türkiye, Eurofighter Typhoon alımını gerçekleştirirse, ABD dışında farklı bir tedarikçiden savaş uçağı alan ilk büyük alıcılardan biri olacak. Bu durum, Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 ve MMU (Milli Muharip Uçak) ile birlikte çok yönlü bir hava gücü oluşturma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'nin teklifi nasıl değerlendireceği ve olası bir satın alım kararının bölgedeki askeri dengelere nasıl etki edeceği önümüzdeki süreçte netleşecek.