Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri operasyonların en sert aşamasına henüz ulaşmadığını belirtti. 'Operation Epic Fury' olarak adlandırılan sürecin takvimi hakkında konuşan Trump, operasyonun başından beri dört ila beş hafta süreceğini düşündüğünü, ancak bu sürenin çok uzamasını istemediğini ifade etti. Trump, "Henüz sert darbeleri indirmeye başlamadık. Büyük dalga yakında geliyor" dedi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri operasyonların henüz en sert aşamasına ulaşmadığını ve 'büyük dalga'nın yakında geleceğini söyledi.
  • ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı İran operasyonu üçüncü gününde devam ediyor ve İran'da ölü sayısı 500'ü geçti.
  • Amerikan Savaş Bakanı Pete Hegseth, İran operasyonunun bir zaman çerçevesi olmadığını ve operasyonların gerektiği kadar süreceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri operasyonların henüz en sert aşamasına ulaşmadığını öne sürdü. CNN'e verdiği röportajda Trump, "Henüz sert darbeleri indirmeye başlamadık. Büyük dalga yakında geliyor" ifadelerini kullandı.

"PLANIN ÖNÜNDEYİZ"

Trump, "Operation Epic Fury" olarak adlandırılan sürecin takvimi sorulduğunda, operasyonun başından beri dört ila beş hafta süreceğini düşündüğünü belirterek, "Çok uzun sürmesini istemiyorum. Programın biraz önündeyiz" dedi.

Trump bir gün önce yaptığı açıklamada da benzer şekilde operasyonun dört ila beş haftalık bir çerçevede planlandığını dile getirmişti.

"ARAP DEVLETLERİ SAVAŞA DAHA FAZLA DAHİL OLUYOR" İDDİASI

Trump, İran'ın bazı Arap komşularına yönelik saldırılarının çatışmanın en büyük sürprizi olduğunu söyledi. ABD'nin hedef alınan Arap ülkelere "Bunu biz hallederiz" mesajı verdiğini aktaran Trump, buna rağmen söz konusu ülkelerin çatışmaya daha agresif şekilde dahil olmak istediğini iddia etti.

"HAMANEY KAHVALTIDA YAKALANDI"

Trump, Fox News'e verdiği demeçte, İran lideri Ali Hamaney'in Tahran'daki yerleşkesine düzenlenen saldırılar sırasında yakın çevresiyle kahvaltı yaptığını ileri sürdü.

Ayrıca İran liderliğinden "49 ismin etkisiz hale getirildiğini" iddia eden Trump, "İran liderliğinden kurtulmanın dört hafta süreceğini düşünmüştük. Ama saklanırlarsa bu daha uzun sürer. Saklanıyor olmalılar" dedi.

Trump, İran'ın yeni liderinin kim olabileceği sorusuna ise "Bilmiyorum. Belki ne yaptığını bilen birini bulurlar" yanıtını verdi.

NYT: KRİZ SENARYOSU HAZIR

Öte yandan The New York Times, bu ayın başlarında yayımladığı haberinde, Hamaney'in olası ABD veya İsrail saldırılarında üst düzey isimlerin hedef alınması ihtimaline karşı halefiyet ve acil komuta zinciri planları oluşturduğunu yazmıştı. Haberde, uzun süredir rejime yakın isimlerden Ali Laricani'nin olası bir kriz sürecini yönetmek üzere görevlendirildiği öne sürülmüştü.

SAVAŞTA ÜÇÜNCÜ GÜN

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı İran operasyon, üçüncü gün de devam ediyor. Üçüncü gün çok hareketli geçti. Türkiye, İran'la sınır geçişini kısıtladı. İran, Lübnan'ı vurmaya başladı, 31 kişi öldü. Çin 'Operasyonları durdurun' çağrısı yaptı. İran'da ölü sayısı 500'ü geçti. İran, Suudi petrol rafinerisini vurdu. İsrail ve ABD, Natazn Nükleer Tesisleri'ni vurdu. Devrim Muhafızları, Netanyahu'nun ofisini hedef aldıklarını söyledi. Kuveyt'te 3 ABD uçağı dost ateşiyle düştü. Yunanistan, Güney Kıbrıs'a gemi ve uçak göndermeye karar verdi. CENTCOM, saldırılar genelinde 4 ABD askerinin öldüğünü duyurdu. Hamaney'in eşinin de yaşamını yitirdiği öğrenildi. ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, operasyonların devam edeceği mesajını verdi. Katar, LNG üretimini durdurmaya karar verdi.

İSHAFAN'DA NÜKLEER TESİS BÖLGESİNDEN PATLAMA SESLERİ

İran medyası, İshafan'daki nükleer tesis ve hava üssü bölgesinden şiddetli patlama sesleri geldiğini aktardı. İran Devrim Muhafızları ise ABD ve İsrail'e ait 500 tesisi hedef aldıklarını açıkladı.

AMERİKAN SAVAŞ BAKANI: REJİM KESİNLİKLE DEĞİŞTİ

Amerikan Savaş Bakanı Pete Hegseth, , İran'a karşı saldırıların başlatılmasından bu yana ilk kez basın toplantısı düzenleyerek gelişmeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Hegseth, "Bu rejim değişikliği savaşı değil ama rejimin değiştiği kesin. İran nükleer silaha sahip olmayacak." diye konuştu. Hegseth, "ABD'nin İran'daki görevinin İran füzelerini, donanmasını ve nükleer silahlara ulaşmasını engellemektir. Burası Irak değil, bu bitmeyecek bir savaş değil. İran operasyonunun kayıpları olacaktır. Biz İran'a cerrahi hassasiyetle, ezici bir şekilde ve hiç çekinmeden saldırıyoruz" ifadelerini kullandı. Hegseth, İran'ın uzun menzilli saldırı kapasitesinin olduğunu söyledi ve operasyonun bitişi için bir tarih vermeyerek "İran operasyonu için bir zaman çerçevesi koyamayız." dedi. Amerikan Savaş Bakanı, Başkan Trump'ın "4 hafta sürebilir" açıklamasına cevaben "4 hafta sürecek ifadesi gerçekçi değil, operasyonlar gerektiği kadar sürecek. Trump operasyonun süresini belirleme yetkisine sahiptir." dedi.

