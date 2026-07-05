Avustralyalı futbolcu Tete Yengi, müslüman oldu

Avustralya Milli Takımı'nda görev yapan 25 yaşındaki başarılı futbolcu Tete Yengi'den hayatıyla ilgili radikal bir karar geldi.

TETE YENGI MÜSLÜMAN OLDU

İskoçya Championship ekiplerinden Livingston'da oynayan Avustralyalı yıldız, Müslüman olduğunu açıkladı. Turnuvadaki başarılı performansıyla dikkat çeken golcü oyuncu, Avustralya'nın Adelaide kentindeki bir camide Kelime-i Şehadet getirerek İslam dinini seçti.

HER ŞEY O ZİYARETLE BAŞLADI

İslamiyet ile tanışma sürecini anlatan Tete Yengi, bu kararın arkasında tesadüfi bir cami ziyaretinin yattığını belirtti. Müslümanların ibadet şekillerini yakından görmek ve cami ortamını deneyimlemek amacıyla gerçekleştirdiği bu ziyaretin hayatında bir dönüm noktası olduğunu ifade eden yıldız futbolcu, orada cuma hutbesini veren Müftü İsmail Mink ile bir araya geldi.

KELİME-İ ŞEHADET GETİRDİ

Nujum Sports'a yaptığı açıklamalarda Müftü İsmail Mink ile arasında geçen diyaloğu paylaşan Yengi, "Bana daha önce şehadet getirip getirmediğimi sordu. 'Hayır' deyince beni İslamiyet'e adım atmaya davet etti. Ben de bu samimi daveti kabul ederek cami içerisinde Kelime-i Şehadet getirdim" ifadelerini kullandı.