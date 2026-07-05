Haberler

Avustralyalı futbolcu Tete Yengi, müslüman oldu

Avustralyalı futbolcu Tete Yengi, müslüman oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avustralya Milli Takımı formasını giyen futbolcu Tete Yengi, Müslüman olduğunu açıkladı.

  • Avustralya Milli Takımı futbolcusu Tete Yengi, Müslüman olduğunu açıkladı.
  • Yengi, Adelaide'deki bir camide Kelime-i Şehadet getirerek İslam'a geçti.
  • Müslüman olma kararında tesadüfi bir cami ziyareti ve Müftü İsmail Mink ile görüşmesi etkili oldu.

Avustralya Milli Takımı'nda görev yapan 25 yaşındaki başarılı futbolcu Tete Yengi'den hayatıyla ilgili radikal bir karar geldi. 

TETE YENGI MÜSLÜMAN OLDU

İskoçya Championship ekiplerinden Livingston'da oynayan Avustralyalı yıldız, Müslüman olduğunu açıkladı. Turnuvadaki başarılı performansıyla dikkat çeken golcü oyuncu, Avustralya'nın Adelaide kentindeki bir camide Kelime-i Şehadet getirerek İslam dinini seçti.

HER ŞEY O ZİYARETLE BAŞLADI

İslamiyet ile tanışma sürecini anlatan Tete Yengi, bu kararın arkasında tesadüfi bir cami ziyaretinin yattığını belirtti. Müslümanların ibadet şekillerini yakından görmek ve cami ortamını deneyimlemek amacıyla gerçekleştirdiği bu ziyaretin hayatında bir dönüm noktası olduğunu ifade eden yıldız futbolcu, orada cuma hutbesini veren Müftü İsmail Mink ile bir araya geldi.

KELİME-İ ŞEHADET GETİRDİ

Nujum Sports'a yaptığı açıklamalarda Müftü İsmail Mink ile arasında geçen diyaloğu paylaşan Yengi, "Bana daha önce şehadet getirip getirmediğimi sordu. 'Hayır' deyince beni İslamiyet'e adım atmaya davet etti. Ben de bu samimi daveti kabul ederek cami içerisinde Kelime-i Şehadet getirdim" ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçecek

Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçiyor, ikincisi de yolda

ABD Başkanı Trump'ın NATO programı belli oldu

Trump'ın NATO programı belli oldu! Sürpriz iki isimle görüşecek

ABD Başkanı Trump'ın konvoyundaki araçlar Ankara'da görüntülendi

Devasa konvoy Ankara'da! Bu araçlar o ülkenin liderini taşıyacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Ebu Hanzala' olarak bilinen Halis Bayancuk ve Tevhid dergisine ait 54 hesap kapatıldı

"Ebu Hanzala" ve Tevhid dergisine ağır darbe! Onlarcası kapatıldı
Kuyumcularda yeni dönem! Sahte altın artık saniyeler içinde tespit ediliyor

Kuyumcularda sessiz devrim! Herkes bunu konuşuyor
Paraguay'dan utanç verici istatistik: Fransa'ya karşı yaptıkları pas sayısı hayrete düşürdü

Fransa'ya karşı yaptıkları pas sayısı hayrete düşürdü
Gurbetçiye ağır fatura: Aracını başkasına verdi, hem parasından hem aracından oldu

Gurbetçiye ağır fatura: Aracını verdi, hem paradan hem arabadan oldu
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi

Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Burada tek sıkıntım...
16 ile birden hızlı tren müjdesi: Tüm ülke 48 saatte gezilebilecek

16 ile birden hızlı tren müjdesi! Tüm ülke 48 saatte gezilebilecek
Bruno Fernandes'in Galatasaray'dan istediği absürt maaş ortaya çıktı

Transfer iptal! Galatasaray'dan istediği absürt maaş ortaya çıktı