Bir ilk yaşanıyor! İşte Özgür Özel'in masasındaki anket sonuçları
Metropoll'ün "Türkiye'nin Nabzı - Haziran" anketinde, mutlak butlan kararının ardından ilk kez Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki CHP ile Özgür Özel'in kuracağı yeni parti ayrı ayrı ölçüldü. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Özel'in yeni partisi yüzde 33,8 ile ilk sırada yer alırken, AK Parti yüzde 27 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ise yüzde 5 ile barajın altında kaldı.
- Metropoll Araştırma'nın anketinde Özgür Özel'in kuracağı yeni parti %33,8 oy oranıyla birinci sırada yer aldı.
- Aynı ankette AK Parti'nin oy oranı %27, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'nin oy oranı ise %5 olarak ölçüldü.
- Ankette ilk kez CHP'nin mevcut yönetimi ile Özgür Özel'in yeni partisi ayrı seçenekler olarak değerlendirildi.
Yeni parti hazırlıkları kapsamında kamuoyu araştırmalarını yakından takip eden CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel'in masasına, Metropoll Araştırma tarafından hazırlanan " Türkiye'nin Nabzı - Haziran" anketi sunuldu. Ankette, mutlak butlan kararının ardından ilk kez Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığındaki CHP ile Özel'in kuracağı yeni parti ayrı ayrı değerlendirilirken, dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.
Metropoll Araştırma'nın hazırladığı kapsamlı genel seçim anketinde, mutlak butlan kararının ardından ilk kez CHP'nin mevcut yönetimi ile Özgür Özel'in kuracağı yeni parti ayrı seçenekler olarak seçmene soruldu.
ÖZGÜR ÖZEL'İN YENİ PARTİSİ İLK SIRADA
Ankete göre, kararsız seçmenlerin dağıtılmasının ardından Özgür Özel'in kuracağı yeni parti yüzde 33,8 oy oranıyla birinci sırada yer aldı. Aynı ankette AK Parti'nin oy oranı ise kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 27 olarak ölçüldü.
KILIÇDAROĞLU'NUN CHP'Sİ BARAJIN ALTINDA
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki CHP'nin ise ankette barajın altında kaldığı görüldü. Araştırmaya göre, Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin oy oranı kararsızlar dağıtıldıktan sonra dahi yüzde 5 seviyesinde kaldı.
DİĞER PARTİLERİN OY ORANLARI
Kararsız seçmenlerin dağıtılmasının ardından partilerin oy oranları şöyle sıralandı:
Özgür Özel'in yeni partisi: Yüzde 33,8
AK Parti: Yüzde 27
DEM Parti: Yüzde 11
MHP: Yüzde 6,6
Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si: Yüzde 5
İYİ Parti: Yüzde 4,5
Zafer Partisi: Yüzde 3,5
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,3
Anahtar Parti: Yüzde 2,3