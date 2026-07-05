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Beşiktaş'ta Nübel transferi bitmek üzere

Beşiktaş'ta Nübel transferi bitmek üzere
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Beşiktaş, kaleci transferi kapsamında Alexander Nübel transferini tamamlamaya hazırlanıyor. Alman kalecinin menajeri İstanbul’a gelerek siyah beyazlı yetkililerle bir görüşme gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, oyuncu tarafı ile anlaşmaya vardı.

  • Beşiktaş, Bayern Münih kalecisi Alexander Nübel ile yıllık 6 milyon euro garanti ücret karşılığında anlaştı.
  • Beşiktaş'ın 8 milyon euroluk bonservis teklifi Bayern Münih tarafından reddedildi; Alman kulübü 20 milyon euro talep ediyor.
  • Alexander Nübel, geçtiğimiz sezon Stuttgart'ta kiralık olarak 46 resmi maçta forma giydi ve maç başına 1.4 gol yedi.

Yeni sezon öncesi kaleci rotasyonunu güçlendirmek için düğmeye basan Beşiktaş, aradığı ismi kavuşmak için gün sayıyor. 

NÜBEL TRANSFERİ BİTMEYE YAKIN

Siyah-beyazlılar, Bayern Münih'in tecrübeli kalecisi Alexander Nübel'in transferinde büyük bir aşama kaydetti. Alman kalecinin menajeri İstanbul’a gelerek siyah beyazlı yetkililerle bir görüşme gerçekleştirdi. Oyuncu tarafı ile yürütülen pazarlıklardan olumlu sonuç alan Beşiktaş yönetimi, Alman eldiven ile el sıkıştı. Bayern Münih'ten yıllık net 5.5 milyon euro alan Alexander Nübel ile yapılan görüşmeler neticesinde, yıllık 6 milyon euro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varıldı.

BONSERVİS PAZARLIKLARI SÜRÜYOR

Kulüpler düzeyindeki görüşmelerde ise henüz ortak bir noktada buluşulamadı. Beşiktaş’ın Bayern Münih’e sunduğu 8 milyon Euro'luk ilk teklif Alman devi tarafından geri çevrildi. Kadrosunda Nübel'i düşünmeyen ancak oyuncunun transferinden yüksek gelir elde etmek isteyen Bayern Münih, kapıyı 20 milyon eurodan açtı. Nübel’in de bizzat dahil olduğu görüşmelerde Beşiktaş yönetimi, bu rakamı çift hanelerin altına çekmek için yoğun bir mesai harcıyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Stuttgart formasıyla tamamlayan 27 yaşındaki file bekçisi, takımıyla çıktığı 46 resmi maçta kalesinde 69 gol gördü ve maç başına 1.4 gol yeme ortalamasıyla mücadele etti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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