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Başpehlivan Erkan Taş, Edirne’de hamam geleneğini sürdürdü

Başpehlivan Erkan Taş, Edirne’de hamam geleneğini sürdürdü
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Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanan başpehlivan Erkan Taş, şampiyonluğun ardından asırlardır yaşatılan hamam geleneğini sürdürdü.

  • 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanan başpehlivan Erkan Taş, şampiyonluğun ardından asırlık hamam geleneğini sürdürdü.
  • Erkan Taş'a başpehlivan Mustafa Taş eşlik etti; vatandaşlar salavat ve dualarla hamam girişinde karşılama yaptı.
  • Hamam geleneği, Kırkpınar'ın önemli ritüellerinden biri olarak kabul ediliyor ve bu yıl da yaşatıldı.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde altın kemeri kazanan başpehlivan Erkan Taş, şampiyonluğun ardından asırlardır yaşatılan hamam geleneğini sürdürdü. Taş’a başpehlivan Mustafa Taş da eşlik etti.

YOĞUN İLGİ ARASINDA HAMAMA GİTTİ

Şampiyonluğun ardından Selimiye Camii Meydanı’nda vatandaşlar ve esnaf tarafından coşkuyla karşılanan Erkan Taş, güreşseverlerin tebriklerini kabul etti. Daha sonra Mustafa Taş ile birlikte alkışlar eşliğinde tarihi hamama yürüyen başpehlivanlar, vatandaşların yoğun ilgisi arasında hamama ulaştı. Hamam girişinde toplanan vatandaşlar tarafından salavatlar getirilip dualar edilirken, Erkan Taş ve Mustafa Taş da duaların ardından tarihi hamama geçti. Böylece Kırkpınar’ın yüzyıllardır sürdürülen köklü hamam geleneği bu yıl da yaşatıldı.

ÖNEMLİ RİTÜELLERDEN BİRİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin önemli ritüellerinden biri olarak kabul edilen hamam geleneği, başpehlivanların şampiyonluk sevincine manevi bir anlam katarken, şehir merkezindeki yürüyüş ve hamam programı vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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