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ABD Başkanı Trump'ın konvoyundaki araçlar Ankara'da görüntülendi

ABD Başkanı Trump'ın konvoyundaki araçlar Ankara'da görüntülendi
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ABD Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'daki NATO Liderler Zirvesi'nde kullanacağı araçlar ve helikopter parçaları askeri nakliye uçağıyla Ankara'ya getirildi.

Abd Başkanı Donald Trump'ın NATO Liderler Zirvesi'nde kullanacağı konvoydaki araçlar Ankara'ya getirildi.

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek 36'ncı NATO Liderler Zirvesi öncesinde hareketlilik başladı. Zirve hazırlıkları devam ederken, bir askeri nakliye uçağı havalimanına iniş yaptığı sırada görüntülendi. Bu uçağın, zirveye katılacak 32 liderden biri olan ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da kullanılması öngörülen araçlarını ve helikopterinin parçalarını taşıdığı öğrenildi. Kargo uçağı ile Ankara'ya getirilen konvoy araçları, bir akaryakıt istasyonunda görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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