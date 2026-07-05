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Zamlı maaşlarda ödeme takvimi belli oldu

Zamlı maaşlarda ödeme takvimi belli oldu
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Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla 2026'nın ikinci yarısı için SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 17,76, memur ve memur emeklisine yüzde 13,52 zam kesinleşirken; en düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaracak kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Öte yandan zamlı maaşların hesaplara yatırılacağı tarihler de belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) merakla beklenen Haziran ayı enflasyon verilerini duyurmasıyla, memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2026 yılının ikinci yarısında alacağı zam oranları kümülatif olarak kesinleşti. Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,99 artış göstermesi, Temmuz zammının da nihai çerçevesini çizdi.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ZAM YAPILDI?

Açıklanan resmi verilere göre, ilk 6 aylık enflasyon oranının doğrudan yansıtıldığı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına Temmuz ayından itibaren yüzde 17,76 oranında artış yapılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN KANUN TEKLİFİ MECLİS'TE

Öte yandan seyyanen artış bekleyen taban aylıklar için de Meclis devreye girdi. AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan yeni kanun teklifiyle, halihazırda 20 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının yüzde 17,76'lık artışla 23 bin 552 liraya çıkarılması öngörülüyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALDI?

Toplu sözleşme şartları ve enflasyon farkının bir arada hesaplandığı memur ve memur emeklilerinin temmuz ayı maaş artışı ise yüzde 13,52 olarak kayıtlara geçti.

ÖDEME TAKVİMİ DE BELLİ OLDU

Oranların netleşmesinin ardından gözler banka hesaplarına çevrildi. Belirlenen takvime göre memurlar, zamlı ve güncel maaşlarını 15 Temmuz itibarıyla hesaplarında görebilecekler.

Temmuz ayı maaşlarının yanı sıra, yeni katsayılar nedeniyle oluşacak olan 14 günlük maaş farkı ödemelerinin ise 15 Temmuz'u takip eden hafta içerisinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması planlanıyor.

Emeklilerin zamlı aylık ödemeleri ise yasal prosedürlerin ardından mevcut takvimlerine göre hesaplarına geçecek.

Kaynak: Haberler.com
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