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Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi

Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi Haber Videosunu İzle
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi
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Tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş, avukatı Cenk Yiğiter aracılığıyla cezaevinden ilk mesajını paylaştı. Moralinin yüksek olduğunu belirten Göktaş, "Keyfim çok yerinde, tahmin ettiğimden de iyiyim." derken, "Burada en büyük problemim Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi" sözleriyle espri yaptı. Göktaş'ın cezaevinde yeni bir podcast yazmaya başladığı da açıklandı.

  • Komedyen Deniz Göktaş, 'Ölü Deniz' gösterisi sonrası tutuklanarak Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne gönderildi.
  • Göktaş, cezaevinde Dünya Kupası maçlarını takip ettiğini ve turnuvanın az gollü geçmesinden şikayet etti.
  • Göktaş, cezaevinde yeni bir podcast metni yazmaya başladı.

Stand-up gösterisi "Ölü Deniz" sonrası başlatılan süreçte tutuklanarak Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne gönderilen komedyen Deniz Göktaş, cezaevinden ilk kez mesaj gönderdi.

Göktaş'ın mesajını avukatı Cenk Yiğiter kamuoyuyla paylaştı. Yiğiter, cezaevinde hem Deniz Göktaş hem de avukat Mehmet Pehlivan'ı ziyaret ettiğini belirterek ikisinin de moralinin yerinde olduğunu söyledi.

"KEYFİM ÇOK YERİNDE"

Ziyaret sırasında Göktaş'a kamuoyuna iletmek istediği bir mesaj olup olmadığı sorulduğunu aktaran Yiğiter, komedyenin şu ifadelerini kullandığını aktardı: "Keyfim çok yerinde, tahmin ettiğimden de iyiyim."

DÜNYA KUPASI ESPRİSİ

Cezaevinde Dünya Kupası maçlarını takip ettiğini belirten Deniz Göktaş, kendine özgü mizah anlayışını mesajına da yansıttı. Göktaş, "Burada en büyük problemim turnuvanın az gollü geçmesi." diyerek esprili bir çıkış yaptı.

Avukatı Cenk Yiğiter, komedyenin Dünya Kupası'nda Arjantin'i desteklediğini de aktarırken, Göktaş'ın cezaevinde yeni bir podcast metni yazmaya başladığını söyledi.

"YENİ PODCAST YAZMAYA BAŞLADI"

Yiğiter, paylaşımında Deniz Göktaş'ın üretmeye devam ettiğini belirterek, komedyenin cezaevinde yeni bir podcast projesi üzerinde çalıştığını ifade etti.

Tutuklanmasının ardından ilk kez kamuoyuna mesaj gönderen Göktaş'ın moralinin yüksek olduğu ve çalışmalarını sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıselcuk_karasal:

bir şaklabanı daha durduk yere meşhur ettiler. adam kahraman gibi. hergün manşetlerde.

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin Ayaydin:

Guzel saka yapmissin da... Bekle biraz daha dun 1, bugun 2... Az zaman gecsin, gorursun sorunun var mi yok mu...

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Haber YorumlarıCHPsavar:

Şunu haber yapıp durmayın kimsenin umurunda değil bu adam

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Haber YorumlarıKartal Bey:

Bugüne kadar ismini duymamıştım adamı ünlü yaptınız

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Haber YorumlarıRealist:

Adam içerde maç keyfi yapıyor....

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