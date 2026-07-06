Bu adam insan değil! Haaland Brezilya'nın hayallerini yıktı

FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ile Norveç karşı karşıya geldi. New Jersey Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Norveç, 2-1 kazandı.

BREZİLYA PENALTIDAN YARARLANAMADI

Mücadelenin ilk dakikalarında penaltı kazanan Brezilya'da Bruno Guimaraes, kaleciyi geçemedi. Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da aradığı golü bulamadı.

HAALAND'DAN ALTIN GOL

İkinci yarıda da karşılıklı ataklar sürerken, sessizliği Erling Haaland bozdu. Mücadelenin 79. dakikasında sol kanattan gelen ortaya iyi yükselen Haaland, şık bir kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. Golün ardından ataklarını sürdüren Norveç, 89. dakikada Haaland'ın bu kez de sol ayağıyla çektiği muhteşem şutla farkı ikiye çıkardı. Norveçliler golün ardından büyük bir sevinç yaşadı.

NEYMAR'IN GOLÜ YETMEDİ

Mücadelenin son anlarında farkı bire indirmek için bastıran Brezilya penaltı kazandı. Topun başına gelen Neymar, 90+9'ncu dakikada skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve maçı Norveç kazandı.

NORVEÇ ÇEYREK FİNALDE

Bu sonuçla birlikte Norveç, adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı. Vikinglerin çeyrek finaldeki rakibi Meksika-İngiltere karşılaşmasının galibi olacak. Brezilya ise turnuvaya veda etti.