Arkadaşına jest yaptı ama... Koca ülkenin kaderinin değiştiği o an

FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda büyük bir sürpriz yaşandı. Turnuvanın favorilerinden Brezilya, Norveç’e 2-1 mağlup olarak organizasyona erken veda etti. Tarihi zaferle çeyrek finale yükselen Norveç ise adını devler arasına yazdırdı.

MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİREN OLAY

Maçın kaderi, Brezilya'nın kazandığı penaltının kullanılacağı anda değişti. Sambacılarda penaltıyı kazanan Vinicius Junior, topu kendi isteğiyle Bruno Guimaraes'e bıraktı. Ancak Guimaraes’in vuruşunda Norveç kalecisi gole izin vermedi.

PENALTI KAÇTI, MORALLER BOZULDU

Kaçan bu penaltıyla psikolojik üstünlüğü tamamen ele geçiren Norveç, oyunun kontrolünü eline alarak Brezilya'yı devirmeyi başardı ve adını çeyrek finale yazdırdı.