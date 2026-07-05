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Arda Turan Türkiye'ye geliyor! İşte karşılaşacağı rakip

Arda Turan Türkiye'ye geliyor! İşte karşılaşacağı rakip
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Bursaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Arda Turan’ın teknik direktörlüğü yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’i Bursa’da konuk edecek. Karşılaşma 26 Temmuz’da Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak. Bursaspor Başkanı Enes Çelik taraftarlarına seslenerek bu maçta stadyumu tamamen doldurmak istediklerini söyledi.

  • Bursaspor, teknik direktör Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i 26 Temmuz Pazar günü Bursa'da ağırlayacak.
  • Karşılaşma saat 19.00'da Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak.
  • Bilet satışında kombine sahipleri, kongre üyeleri ve BS Plus üyelerine öncelik tanınacak.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, teknik direktör Arda Turan’ın çalıştırdığı Ukrayna’nın köklü kulübü Shakhtar Donetsk’i Bursa’da ağırlayacak. 

BURSASPOR'UN KONUĞU SHAKHTAR DONETSK

Karşılaşma, 26 Temmuz Pazar günü saat 19.00’da Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak. Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, taraftarların merakla beklediği bilet organizasyonu hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Çelik, stadyumu tamamen doldurmayı hedefledikleri bu özel karşılaşma için biletleme sisteminde taraftarı sevindirecek adımlar atılacağını belirtti.

ARDA TURAN'A TEŞEKKÜR VE BİLET ÖNCELİĞİ

Organizasyonun hayata geçmesinde Arda Turan'ın büyük payı olduğunu vurgulayan ve bilet satış stratejisini açıklayan başkan Enes Çelik, "Bu prestijli hazırlık maçının gerçekleşmesinde gösterdiği büyük gayretlerden dolayı sevgili Arda Turan hocamıza çok teşekkür ediyorum. Maç biletlerinin satışı noktasında sadece kombine sahiplerine değil, kulübümüzün değerli kongre üyelerine ve dijital yapılanmamızın parçası olan BS Plus üyelerimize de öncelik hakkı tanınması yönünde çalışmalar yapıyoruz. Gerekli teknik altyapının oluşturulması adına yetkililerle görüşeceğimizi belirtmek istiyorum. Tekrardan camiamıza hayırlı olsun, hep birlikte tribünde çok güzel bir gece yaşayacağız.”

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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