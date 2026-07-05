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Paraguay'dan utanç verici istatistik: Fransa'ya karşı yaptıkları pas sayısı hayrete düşürdü

Paraguay'dan utanç verici istatistik: Fransa'ya karşı yaptıkları pas sayısı hayrete düşürdü
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FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Fransa'ya 1-0 kaybederek turnuvadan elenen Paraguay, zorlu mücadelede sadece 99 isabetli pas yapabildi.

FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Fransa ile Paraguay'ı karşı karşıya getiren mücadeleyi Fransa, 1-0'lık skorla kazansa da rakibini adeta sahadan sildi.

TARİHİ PAS VE TOPA SAHİP OLMA FARKI

"Foot Mercato"nun derlediği verilere göre; Paraguay, Fransa'nın yoğun ön alan baskısı ve yüksek teknik kapasitesi karşısında adeta felç oldu. Karşılaşma boyunca tüm Paraguay takımı sadece 99 başarılı pas yapabilirken, Fransa tam 510 isabetli pasla oyunun kontrolünü tamamen elinde tuttu. %76'lık topa sahip olma oranı yakalayan Fransa, istatistik devi Opta’nın veri tutmaya başladığı 1966 yılından bu yana bir Dünya Kupası maçındaki en yüksek topa sahip olma rekorunu kırdı.

FRANSA'DAN DALYA

Mücadeleyi Kylian Mbappe’nin penaltı golüyle kazanan Horozlar, bu golle birlikte turnuva tarihindeki 150. golüne ulaştı. Fransa; Brezilya, Almanya ve Arjantin'in ardından Dünya Kupası tarihinde bu barajı aşmayı başaran dördüncü ülke olarak adını altın harflerle yazdırdı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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