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Kuyumcularda yeni dönem! Sahte altın artık saniyeler içinde tespit ediliyor

Kuyumcularda yeni dönem! Sahte altın artık saniyeler içinde tespit ediliyor
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Altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte sahte gram ve çeyrek altın vakalarında da artış yaşanıyor. Gerçeğinden ayırt edilmesi oldukça güç olan sahte ürünler hem vatandaşları hem de kuyumcuları mağdur ederken, geliştirilen yeni analiz cihazı sayesinde altının gerçek olup olmadığı artık saniyeler içinde tespit edilebiliyor.

Son dönemde artan sahte altın vakaları hem kuyumcuları hem de vatandaşları tedirgin ederken, geliştirilen yeni teknoloji dolandırıcılara karşı önemli bir çözüm sunuyor. Gram ve çeyrek altının gerçeğinden ayırt edilmesi güç sahteleri piyasaya sürülürken, yeni cihaz sayesinde altının orijinalliği saniyeler içinde tespit edilebiliyor.

SAHTE ALTINLAR PİYASAYI ZORLUYOR

Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte sahte gram ve çeyrek altın vakalarında da artış yaşanıyor. Gerçeğine oldukça benzeyen sahte ürünler hem kuyumcuları hem de yatırımcıları mağdur ederken, sektör yeni teknolojilere yönelmeye başladı.

TEK TUŞLA ANALİZ EDİYOR

Kanal D'de yer alan habere göre yeni nesil analiz cihazı sayesinde altının gerçek olup olmadığına birkaç saniye içinde ulaşılabiliyor. Daha önce kuyumcuların mihenk taşı gibi geleneksel yöntemlerle yaptığı kontroller, artık cihaz yardımıyla çok daha hızlı ve güvenilir şekilde gerçekleştiriliyor. Ayrıca cihazın analiz sırasında altına herhangi bir zarar vermediği belirtiliyor.

SAFLIK VE AYARINI DA TESPİT EDİYOR

Cihaz, yalnızca altının gerçek olup olmadığını değil, aynı zamanda ayarını ve saflık oranını da analiz edebiliyor. Böylece kaplama yöntemiyle hazırlanan ya da düşük ayarlı ürünler de kolaylıkla tespit edilebiliyor.

Kuyumcu Zafer Yılmaz, yeni teknolojinin sektöre önemli katkı sağladığını belirterek, "Bu cihaz sayesinde altının gerçek olup olmadığını net şekilde anlayabiliyoruz. İşimizi ciddi anlamda kolaylaştırıyor." dedi.

Kaynak: Haberler.com
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