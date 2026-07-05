Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçecek

Türkiye siyasetinde partiler arası transfer iddiaları her geçen gün yeni bir boyut kazanırken, Ankara kulislerini sarsacak en dikkat çekici iddia gazeteci Hacı Yakışıklı’dan geldi.

İYİ Parti ve CHP tabanlı geçişlerin yalnızca milletvekilleriyle sınırlı kalmayacağını öne süren Yakışıklı, yerel yönetimler cephesinde haritayı değiştirecek cinsten büyükşehir hamlelerinin kapıda olduğunu iddia etti.

“KESİNLİKLE BİR BÜYÜKŞEHİRİN AK PARTİ'YE GEÇTİĞİNİ GÖRECEKSİNİZ”

Önümüzdeki süreçte yaşanacak en büyük sürprizlerin belediyeler üzerinden gerçekleşeceğini ifade eden Hacı Yakışıklı, iddialı bir kulis bilgisini paylaştı. Yakışıklı, "Milletvekili geçişleri de olacak ama esas sürpriz büyükşehirlerde. İsim vermeyeyim; kesinlikle bir büyükşehirin Ak Parti'ye geçtiğini göreceksiniz. Bir büyükşehir kesin olacak" diyen Yakışıklı, bir muhalefet büyükşehir belediyesinin AK Parti saflarına katılımının an meselesi olduğunu belirtti.

"İKİNCİ BİR BÜYÜKŞEHİR DE ŞEHİR İÇİNDE KONUŞULUYOR"

Yakışıklı, kulisleri hareketlendiren bu operasyonun tek bir kentle sınırlı kalmayabileceğini, "artı bir" büyükşehirin daha listede olduğunu kaydetti.

İkinci büyükşehir belediyesine dair görüşme trafiğinin henüz AK Parti Genel Merkezi'ne resmi olarak intikal etmediğini ancak ilgili şehrin siyasi çevrelerinde yüksek sesle dillendirildiğini belirten Yakışıklı, "Diğer bir büyükşehir de gündeme geldi diyeyim. Genel merkezde henüz netleşmedi ama şehir içinde çok konuşuluyor. Bu işler önce şehirde başlar, sonra genel merkeze gider" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com