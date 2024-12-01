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Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde

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Silahlı muhaliflerle birlikte Beşar Esad rejimine karşı harekete geçen Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG terör örgütünün Tel Rıfat-Münbiç koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda önemli bir kazanım elde etti. SMO, Minnığ Havaalanı'nı teröristlerden almasının ardından Tel Rıfat ilçe merkezi meydanına kadar ulaştı.

Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/ Ypg'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçe merkezi meydanına kadar ulaşırken, dış kesimlerde teröristlerle çatışmalar sürüyor.

SURİYE MİLLİ ORDUSU, TEL RIFAT MERKEZİNDE

Tel Rıfat'ta yuvalanan teröristlerle çatışmalara ilçenin kuzeybatı, kuzeydoğu, doğu ve güney cephe hatlarında devam eden SMO güçleri, Tel Rıfat'ın batısındaki Deyr Cemal'den girerek ilçe merkezindeki meydana kadar ulaştı. Tel Rıfat'ın dış kesimlerinde ise yer yer çatışmalar sürüyor. Tel Rıfat ve çevresindeki yerleşim birimlerinde terör örgütünün tuzakladığı çok sayıda mayın tespit edildi.

Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde

PKK'NIN SÖZDE TEL RIFAT SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyonda Tel Rıfat ve çevresinde yaklaşık 850 kilometrelik bir alan kontrol altına alındı. Ayrıca PKK ' Ypg'nin sözde Tel Rıfat sorumlusu terörist de öldürüldü.

Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde

ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU

SMO, PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmıştı. Rejim karşıtı silahlı grupların Halep'e yönelik operasyonunun başlamasıyla hakimiyetindeki alanları çok kısa sürede kaybeden Suriye rejim güçleri, söz konusu gruplar karşısında terör örgütü PKK/YPG'den destek istemiş ve bu durum PKK/YPG'ye alan açmıştı.

Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde

ESAD, FIRAT'IN DOĞUSUNU PKK'YA VERMEYE BAŞLADI

Suriye rejimi, kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başlamış, Fırat'ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubu Halep bölgesine gelmiş ve örgüte ait ağır silahlar bölgeye sevk edilmeye başlanmıştı. Terör örgütü PKK/YPG, Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planını devreye sokmuş, bunun üzerine SMO grupları, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmış ve hızla sahaya girmişti.

Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde

TERÖRİSTLERİN TEL RIFAT'TA ÜSLENMESİ

PKK/YPG'li teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti. Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı. Terör örgütü, buradan uzun süredir Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırılar düzenliyor.

Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde

MUHALİFLER, İKİ HAVAALANINI ALDI

SMO, operasyon sırasında askeri uçakların ve hava savunma sistemlerinin yer aldığı Kuveyris Askeri Havaalanı'nı alarak PKK/YPG'nin Tel Rıfat- Münbiç hattını kesmişti. SMO ayrıca Türkiye'ye 13 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle stratejik öneme sahip Minnığ Havalimanı'nı ele geçirmişti.

Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti. 29 Kasım'da Halep kent merkezine kadar giren silahlı gruplar, bugün merkezin büyük bölümünü ele geçirdi.

Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıÇetin Kılıç:

Oyun içinde oyun… Tüm filmler Kürtlerin başına oynanıyor.

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Haber YorumlarıRidvan Arges:

Kurdlere karsi zafer mumkun degildir. Hepsi cennette nurilerine kavusacak az kaldi O?

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Haber YorumlarıAhmet Erdem:

ya işte böyle birşey, dünün bugününü iyi düşünmüşler Bukadar çabuk kimse beklemiyordu,Demekki güçlenmeden hareket etmiyceksin

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Haber YorumlarıSeko Seko:

Dinci degilim cihatcı da degilim olaylara mantıklı bakarsak esad kaldıgı sürece mültecileri geri gönderemeyiz çünki esad pkk ile işbirligi yapıyor ülkeyi pkk ile paylaşmayı tercih ediyor yeterli sunni araplar ülkeye gelmesin diye esadla çok dialog kurulmaya çalışıldı ama iran etkisinden kurtulmadı esad oldugu sürece sınırımız pkk ile.çevrilecek sunni araplar türkiyede kalmaya devam edecek esad olaya tamamen mezhebik bakıyor iranın etkisinde karşılarına kim çıkarsa işidci ,yada israilci diyorla

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Haber YorumlarıJokerAllame:

bıktım bu @r@pl@rd@n

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Haber YorumlarıSeko Seko:

İran israil için herşey diyor oysaki israilin. Amellerine en çok hizmet eden esad ve pkk dır israil 1 ayda 50 kez şam a saldırdı rusya bir kez müdehale etmedi iran müdehale etmedi esadın umrunda degil muhalifler gelince neden rusya adlan kesiliyor okulları camileri hastaneleri bombalamaya başlıyor

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Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

Haber doğru degilmis

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Haber YorumlarıMehmet YILMAZ:

Suriye milli ordusu kim ya. İçinde binbir tane teröristr olan ve kim parayı verirse onun düdüğünü çalan çapulcular grubu.

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Haber Yorumlarıefkan sonkan:

Ne milli ordusu islamci terörist bunlar

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Haber Yorumlarıufka dair:

işid nerede kazandığı topraklar kimin önünde bunlar da aynı grupa geçecek

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