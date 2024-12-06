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Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi

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Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar; Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından dün akşam saatlerinde Hama'yı ele geçirmişti. Bugün bölgedeki ilerleyişini sürdüren ve herhangi bir müdahaleyle karşılaşmayan muhalifler, başkent Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus'u da ele geçirdi.

27 Kasım Cuma günü Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar; Halep, İdlib, Tel Rıfat ve Hama'nın ardından başkent Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus'u da ele geçirdi.

Suriye'de başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinde ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, kent merkezinin iç kesimlerine ulaştı. Suriye rejimi güçleriyle çatışan ve Hama kent merkezinin kontrolünü ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, başkent Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus kentinin iç kesimlerine ulaştı.

Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus kent merkezine ulaştı

KENTİN FARKLI NOKTALARINA GİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Rasten ve Telbise ilçe merkezlerini ele geçiren gruplar, kent merkezinin batısındaki Vaer Mahallesi'ne girdikten sonra, merkezin iç kesimlerine kadar ilerlemiş oldu. Taraflar arasında çatışmalar devam ederken, rejim karşıtı gruplar kentin iç kesimlerine farklı noktalardan da girmeye çalışıyor.

Rejim karşıtı gruplar, Elguntu, Zaferene, Mecdel, Deyr Fol, Asiile, Ebu Humame, Haşimiyye, Doğu Ferhane, Batı Ferhane, Vazeiyye, İzzeddin, El-Gasibiyye El-Mekremiyye, Sa'en, İzzeddin ve Gırnata köylerini de ele geçirdi.

REJİM, ÇEKİLDİKLERİ YERLERİ PKK/YPG'YE BIRAKIYOR

Öte yandan; başkent Şam üzerindeki baskının artmasıyla rejim ordusu ihtiyacı olan birlikleri toparlamaya çalışıyor. AA'nın yerel kaynaklardan edinildiği bilgiye göre, Deyrizor'da il merkezi ve diğer kırsal bölgeleri kontrol eden rejim güçleri, buradaki güçlerini Şam'a kaydırmaya hazırlanıyor. Deyrizor il merkezinde sadece bir askeri bölgede varlık göstermeyi amaçlayan rejim güçleri, İran destekli gruplarla Meyadin ilçesinden çekilerek, Irak sınırındaki Elbukemal ilçesinde toplanmaya başladı. Rejim, çekildiği yerleri PKK/YPG'li teröristlere devrediyor.

Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus kent merkezine ulaştı

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus kent merkezine ulaştı

Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus kent merkezine ulaştı

Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (31)

Haber YorumlarıMehmet ali Arslan:

maşallah maşallah Türk , asker yetiştirdi mi işte böyle yetiştirir karşısında kimse duramaz helal olsun bu türkün gücünü fazlasıyla diğer ülkelere göstermiştir

Yorum Beğen177
Yorum Beğenme67
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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Hadi bakalım muzaffer olun inşallah

Yorum Beğen137
Yorum Beğenme42
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Haber YorumlarıAlparslan Türkdoğan:

Suriye ile ilgili her haberi neden hep “ Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarılmıştı. “ ile sonlandırıyorsunuz.

Yorum Beğen109
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıMehmet Yıldız:

ne YPG ne rejim savaşmadan çekiliyorlar bunun bir tuzak olduğunu çocuklarda biliyor sadece muhalifler bilmiyor yada bilerek bu tuzağa giriyorlar ABD işide yaptiği gibi hepsini bir yerlerde toplayıp sonra havadan yok edilecek bir pilan olabilir

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Yorum Beğenme55
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Haber YorumlarıVATANDAŞ:

İşid türevi elamanlar girince iyi mi oldu. Diri diri yakılan 2 türk askerini unuttu mu millet. HTŞ miş. Ypg ye saldırsınlarda bi işe yarasınlar. Esed den rus detegi çekilince rahat ilerliyorlar. Onlara o alanı açan ruslar. Ruslar ne karşılıgında bunu yaptı. Ypy ye niye saldırılmıyor.

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Yorum Beğenme42
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Haber YorumlarıFA null:

oh ye beybi

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Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıErol Birol :

Benim anlamadığım bu zafer çığlıkları neden? Bunlar çapulcu bunlarla TC nin ne alakası var? Suriyede abd ve Rusyanın çıkarlarına karşı birşey yapılması imkansız. Bizim rolümüz bu Suriye bataklığında nedir? Şimdiye kadar kaç Mehmetçigimizi kaybettik? Bu arada birde durmadan Öcalanı meclise davet ediyoruz. Artık bu milletin aklınla oynamayı bırakın.

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Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıAytemur Sapaz:

Allah yar ve yardımcın olsun.Beşar Esad ??????????

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıAdem:

Rusya hop der masayı komple toplar

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıOnur Yener:

Bazı tasmalı köpekler buradan Erdoğan'a dil uzatıyor, ama az kaldı sizi de tasmanızı tutanları da eninde sonunda hizaya getireceğiz...

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Yorum Beğenme10
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