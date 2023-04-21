Sudan'da paramiliter Hızlı Destek Güçleri, 72 saatlik ateşkes duyurdu

Sudan ordusuyla çatışan Hızlı Destek Güçleri (RSF) bugün açıklama yaparak Ramazan Bayramı sebebiyle 72 saatlik bir ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Sudan ordusuyla çatışan Hızlı Destek Güçleri (RSF) bugün açıklama yaparak Ramazan Bayramı sebebiyle 72 saatlik bir ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurdu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres dün taraflara çağrıda bulunarak Ramazan Bayramı münasebetiyle ateşkes çağrısında bulunmuştu.

Sudan ordusuyla çatışan paramiliter Hızlı Destek Güçleri bugün açıklama yaparak 'uluslararası, bölgesel ve yerel mutabakatlara dayanarak, bu sabah 06.00'dan itibaren ateşkes konusunda anlaşıldığını' duyurdu. Açıklamada ateşkesin vatandaşları tahliye etmek amacıyla insani koridorların açılacağı belirtildi.