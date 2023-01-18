Son Dakika! Ukrayna'da helikopter düştü: Ukrayna İçişleri Bakanı dahil 16 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Brovary kentinde bir helikopter binaya düştü. Kazanın ardından yangın çıkarken, bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İÇİŞLERİ BAKANI DA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırski, yardımcısı ve müsteşar dahil 16 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kiev Valisi Oleksiy Kuleba, yaptığı açıklamada, helikopterin bir anaokulu yakınlarına düştüğünü ve herkesin tahliye edildiğini belirtti.

PARAMPARÇA OLDU

Sosyal medyada paylaşılan videolarda yanan bina gösterilirken, helikopterin paramparça olduğu görüldü.

Ayrıntılar geliyor...