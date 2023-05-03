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Son Dakika: Sırbistan'da bir öğrenci babasının silahıyla okulu kana buladı: 9 kişi hayatını kaybetti

Dünya Haberleri

Son dakika: Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir 7. sınıf öğrencisi tarafından okula silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 8'i öğrenci 9 kişi hayatını kaybetti. Öğrencinin saldırıyı babasına ait silahla gerçekleştirdiği tespit edildi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda bir 7. sınıf öğrencisi, sabah saatlerinde güvenlik görevlileri ve öğrencilere ateş açtı.

Son Dakika: Sırbistan'da bir öğrenci babasının silahıyla okulu kana buladı: 9 kişi hayatını kaybetti

8'İ ÖĞRENCİ, 9 ÖLÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, veliler de okula akın etti.Saldırıda 8'i öğrenci, 1'i ise güvenlik görevlisi olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti.

Son Dakika: Sırbistan'da bir öğrenci babasının silahıyla okulu kana buladı: 9 kişi hayatını kaybetti

BABASININ SİLAHINI KULLANMIŞ

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre saldırıyı babasına ait silahla düzenlediği düşünülen çocuğun gözaltına alındığı bildirildi. Saldırının nedeni ise henüz bilinmiyor.

Olay yerinden görüntüler:

Son Dakika: Sırbistan'da bir öğrenci babasının silahıyla okulu kana buladı: 9 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika: Sırbistan'da bir öğrenci babasının silahıyla okulu kana buladı: 9 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika: Sırbistan'da bir öğrenci babasının silahıyla okulu kana buladı: 9 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika: Sırbistan'da bir öğrenci babasının silahıyla okulu kana buladı: 9 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika: Sırbistan'da bir öğrenci babasının silahıyla okulu kana buladı: 9 kişi hayatını kaybetti

Haberler.com / Emre İliksiz - Dünya

Sırbistan Belgrad Dünya Güncel Haberler Son Dakika

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