Son Dakika: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybı artıyor! 260'ı çocuk 900 Filistinli hayatını kaybetti

Son dakika: İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ağır bombardımanlarında can kaybı sayısı artmaya devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre İsrail'in saldırılarında 260'ı çocuk, 200'ü kadın 900 Filistinli hayatını kaybetti. Öte yandan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla düzenlediği operasyonda ise 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

İsrail'in yoğun bir şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'nde insanlık dramı yaşanıyor. Birçok binanın yerle bir olduğu saldırılarda 260'ı çocuk, 200'ü kadın 900 Filistinli yaşamını yitirdi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

HAMAS'IN OPERASYONUNDA 1000 İSRAİLLİ ÖLDÜ

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

GAZZE'DE 260'I ÇOCUK 900 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260'ı çocuk, 200'ü kadın 900 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin de yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 110'dan fazla kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

GAZZE TAM ABLUKA ALTINA ALINDI

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne giden su akışının kesildiğini söyledi. Katz, dün X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sağladığı elektriğin kesilmesini öngören talimatı imzaladığını duyurmuştu. Katz, diğer bir paylaşımında da "İsrail'den Gazze'ye su akışının derhal kesilmesini emrettim. Elektrik ve yakıt dün kesildi. Daha önce olanlar, artık olmayacak" ifadesini kullanmıştı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayacaklarını ve bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını söylemişti.

ABLUKA ALTINDAKİ GAZZE HARABEYE DÖNDÜ

İsrail savaş uçaklarının başlattığı yoğun bombardıman sonucu Gazze Şeridi'ndeki başta Er-Rimal Mahallesi olmak üzere bazı mahalleler moloz yığını haline geldi. "Gazze Şeridi'nin en prestijli mahallesi" olarak anılan Rimal, İsrail savaş uçaklarının ev ve binaları yerle bir ederek, moloz ve demir yığınına çevirdiği bir yere dönüştü.

KAMU BİNALARI VE CAMİLER DE HEDEF ALINDI

Saldırıların ardından evlerinin durumuna bakmaya gelen bölge sakinleri yıkımın boyutu karşısında şaşkınlığa uğrarken, büyük bir şok ve üzüntü yaşadı. İsrail savaş uçakları dün gün boyu evlerin yanı sıra kamu binalarını, bakanlıkları, hizmet tesislerini, camileri ve okulları da hedef aldı. Tamamen yıkılmayan evler de aldığı büyük hasar sebebiyle artık oturulamaz hale geldi. Bu saldırılar sonucunda mahallede yaşayan aileler başka bölgelere kaçmak zorunda kalırken, bazı aileler de İsrail ordusunun evlerini derhal terk etmelerini istemesi üzerine erken saatlerde evlerinden çıktı.

FİLİSTİNLİ GRUPLAR, AŞKELON'U VURDU

Filistinli gruplar, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'in Askalan (Aşkelon) şehrine çok sayıda roket fırlattı. Atılan roketler nedeniyle Askalan'da saldırı sirenleri çaldı.

ŞEHİRDEN DUMANLAR YÜKSELDİ

Filistinli grupların Gazze'den attığı roketlerin büyük çoğunluğu İsrail'e ait "Demir Kubbe" sistemi tarafından havada imha edildi. Birkaç roketin isabet ettiği açık arazide yangın çıktığı ve siyah dumanların yükseldiği görüldü. Şehir merkezinde ise yola düşen roket nedeniyle çevredeki evlerde maddi hasar oluştu. Roket saldırıları nedeniyle şehir merkezindeki yolların boş olduğu dikkati çekti.