Arızalanan uçak yolun ortasına acil iniş yaptı, trafiktekiler bakakaldı

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ABD’nin Florida eyaletinde mekanik arıza yaşayan küçük bir uçak, yoğun trafiğin bulunduğu kara yoluna acil iniş yaptı. North Fort Myers bölgesindeki Bayshore Road üzerinde gerçekleşen olayda uçak, iniş sırasında seyir halindeki bir kamyonetin arka bölümüne çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

İKİ PİLOT ACİL İNİŞ YAPMAK ZORUNDA KALDI

Lee County Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre olay, 7 Kasım Cumartesi günü öğle saatlerinde, Bayshore Road ile Interstate 75 otoyolunun kesiştiği noktaya yakın bir bölgede meydana geldi.

Uçakta bulunan iki pilot, uçuş sırasında mekanik bir sorun yaşadı. Bunun üzerine acil iniş kararı alan pilotlar, uçağı yoğun araç trafiğinin bulunduğu yola indirmeye çalıştı. Uçağın yol boyunca sürüklenerek ilerlediği anlar çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.

O anlar trafikteki sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

İNERKEN KAMYONETE ÇARPTI

Acil iniş sırasında doğu yönünde ilerleyen bir kamyonetin arka kısmına çarpan uçakta ve kamyonette bulunanlardan yaralanan olmadı. Lee County Şerifi Carmine Marceno, olayın can kaybı ve yaralanma yaşanmadan atlatılmasından dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti.

Olay yerine sevk edilen şerif yardımcıları, itfaiye ve Florida Ulaştırma Bakanlığı ekipleri bölgede çalışma yürüttü.

FAA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Uçağın acil inişine neden olan mekanik arızanın niteliği henüz açıklanmadı. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), olayın nedenlerini belirlemek üzere soruşturma başlattı.