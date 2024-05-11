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Son 20 yılın en güçlüsü! Büyük güneş patlaması 'Kuzey Işıkları'nı Türkiye'ye getirdi

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Güneş'te meydana gelen olağanüstü bir aktivite, ABD'nin Charlotte kentinde son 20 yılın en güçlüsü olarak kaydedilen bir jeomanyetik fırtınaya neden oldu. Dünyanın farklı noktalarında ortaya çıkan Kuzey Işıkları, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde de görüldü.

Güneş'te 10 Mayıs'ta güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu meydana gelen manyetik fırtınadan kaynaklı, dünyanın birçok yerinde kutup ışıkları ortaya çıktı.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından yapılan açıklamada, Güneş yüzeyindeki patlamalardan dolayı 2005'ten bu yana ilk kez bu şiddette "Jeomanyetik Fırtına" görüldüğü bildirildi. Bilim insanları, bu tür şiddetli güneş fırtınalarının nadir olduğunu ve genellikle Güneş aktivitesinin en yüksek olduğu dönemlerde gerçekleştiğini belirtiyor.

NAVİGASYON, RADYO VE UYDU OPERASYONLARI BOZULABİLİR

Şiddetli fırtınanın 2 gün içinde dünyayı etkisi altına alması bekleniyor. Fırtınanın iletişimi olumsuz yönde etkileyebileceği, elektrik şebekesini, navigasyonu, radyo ve uydu operasyonlarını potansiyel olarak bozabileceği söyleniyor.

Son 20 yılın en güçlüsü! Büyük güneş patlaması 'Kuzey Işıkları'nı Türkiye'ye getirdi

KUZEY IŞIKLARI TRABZON'DA

Öte yandan; yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu Kuzey Işıkları da ortaya çıktı. İngiltere, İrlanda, Rusya ve Slovakya'da görülen Kuzey Işıkları, Türkiye'de ise Trabzon'un Ortahisar ilçesinde görüldü.

Kaynak: AA / Dünya

Ortahisar Charlotte Fırtına Trabzon Türkiye Güneş Doğa Yaşam Dünya Güncel Haberler

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