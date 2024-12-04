Sıkıyönetim ilanı Güney Kore'yi karıştırdı! Başkan Yoon'un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün dün geceki beklenmedik sıkıyönetim ilanı ve bunun parlamentoda kaldırılmasının yankıları sürerken, ülkede tansiyon bir an olsun düşmüyor.

BAŞKANIN AZLEDİLMESİ İÇİN ÖNERGE VERECEKLER

Dün ülkede beklenmedik şekilde sıkıyönetim ilan eden Yoon'a, muhalefet partilerinden karşı hamle geldi. Ülkedeki muhalefet partileri, Yoon'un görevden azli için bugün meclise önerge sunacaklarını duyurdu. Önergenin hafta içinde oylanması bekleniyor. Muhalefetteki Demokratik Parti (DP), Başkan Yoon'un istifasını talep etmişti.

İSTİFALAR ART ARDA GELDİ

Başkan Yoon'a istifa çağrıları yapılırken ilk darbe ise üst düzey yardımcılarından geldi. Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ndeki tüm üst düzey yardımcılar, kıdemli sekreter seviyesinde veya üstünde olanlar da dahil olmak üzere, bu sabah istifalarını başkana sundu.

SOKAKLAR YANGIN YERİ

Art arda gelen istifaların ülkede deprem etkisi yaratırken yaşananlara tepki gösteren çok sayıda sivil toplum kuruluşu da soluğu sokaklarda aldı. Başkent Seul'deki Gwanghwamun Meydanı'nda bir araya gelen Kore İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Katılımcı Demokrasi için Halkın Birliği ve diğer STK üyeleri, yaptıkları basın açıklamasında, Devlet Başkanı'nın sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı ve geçersiz olduğunu vurguladı. Yaklaşık 400 gösterici, Yoon'un azledilmesini istedi.

Bir STK yetkilisi, Yoon'un Ulusal Meclisi zorlamak için orduyu harekete geçirdiğini, milletvekillerinin girişini ve parlamentonun işleyişini engellemeye çalıştığını, yayın yasağı getirdiğini ve siyasi aktiviteleri yasakladığını, insanların en temel haklarını ihlal ettiğini ve sıkıyönetim ilan ederek Anayasa'ya aykırı davrandığını belirtti.

Bu arada, Ulusal Meclis yerleşkesi yakınlarında, başka bir grup düzenlediği basın toplantısında, Yoon'un derhal azledilerek tutuklanmasını talep etti. Grup, Ulusal Meclis'te Yoon'un azline yönelik bir önerge kabul edilene kadar oturma eylemi düzenleyeceğini ifade etti. Ayrıca, ülke genelinde birçok kentte meydanlarda, mumlarla nöbet tutuldu. Yerel basın, STK'lerin gün içinde çok sayıda protesto düzenleyeceğini aktardı.

BAŞBAKAN HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİNİ AÇIKLADI

Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, tüm kabine üyelerinin istifa edeceğinde dair çıkan haberlerin ardından yaptığı yazılı açıklamada, insanların kaygılarını anladığını dile getirdi. Kabine üyelerinden halkın güvenliğini sağlama ve günlük hayatın etkilenmemesi için sorumluluklarını yerine getirerek çalışmalarını isteyen Han, son ana kadar, halka hizmet etmeyi sürdüreceğini kaydetti.

Öte yandan Ulusal Meclis Genel Sekreteri, Kim Min-ki, düzenlediği basın toplantısında Yoon'un sıkıyönetim ilanının ardından parlamentoya 280 askerin girdiğini anımsattı. Kim, bugünden itibaren milletvekillerinin güvenliği ve Ulusal Meclis'in işlevini yerine getirebilmesi için savunma yetkilileri ve polislerin Ulusal Meclise girişinin yasaklanacağını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere bulaştığını iddia ederek ülkede "sıkıyönetim" ilan etmişti. Yoon, "Sıkıyönetim Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçlıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Sıkıyönetim ilanından saatler sonra 300 sandalyeli Güney Kore parlamentosunda 190 milletvekili, sıkıyönetimin kaldırılmasını oy birliğiyle kabul etti. Muhalifler, ülkede bir savaş ve kriz ortamının olmadığını, Yoon'un sıkıyönetimin ilanının arkasında da hakkındaki yolsuzluk iddialarının bulunduğu belirtiyor.

Güney Kore anayasasının 77. maddesine göre, Devlet Başkanı, "savaş, silahlı çatışma, ulusal acil durum ya da kamu güvenliği ve düzeninin gerektirdiği hallerde" sıkıyönetim ilan edebiliyor. Güney Kore tarihinde en son "sıkıyönetim" kararı askeri darbe ile 1979-1981 yıllarında 440 gün uygulanmış, karar yine askerler tarafından kaldırılmıştı. Güney Kore'de bugünkü "sıkıyönetim" ilanı, ülke tarihinin 13'üncüsü oldu.