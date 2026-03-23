Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı

Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı
Katar'da denize düşen helikopterde şehit düşen Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can'ın naaşları Türkiye'ye uğurlandı. Doha'da kılınan cenaze namazı sırasında çekilen fotoğraf ise tartışmaya yol açtı.

  • Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyeti yürüten helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin, ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can şehit oldu.
  • Şehitler için cenaze namazı, Doha'daki İmam Muhammed bin Abdülvahhab Camii'nde kılındı ve törene Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, devlet yetkilileri ile Türkiye'nin Doha Büyükelçisi katıldı.
  • Katar'da cami içerisinde kılınan cenaze namazında tabut kullanılmadan cenazelerin yere konulması sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyeti yürüten helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can şehit oldu.

DOHA'DA TÖREN DÜZENLENDİ

Şehitler için cenaze namazı, Doha'daki İmam Muhammed bin Abdülvahhab Camii'nde kılındı. Törene Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin yanı sıra devlet yetkilileri ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi de katıldı. Kılınan cenaze namazında, görevleri sırasında Katar kara sularında düşen helikopterde hayatını kaybeden Türk ve Katarlı personeller için dualar edildi.

TARTIŞMA YARATAN FOTOĞRAFLAR

Katar'da cami içerisinde kılınan cenaze namazında tabut kullanılmadan cenazelerin yere konulması, sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Bir kesim bu uygulamayı şehitlere saygısızlık olarak değerlendirirken, diğer kesim ise bunun Katar'daki bir gelenek olduğunu ve kendi şehitlerinin de aynı şekilde uğurlandığını belirterek eleştirilerin yersiz olduğunu savundu.

İşte o anlardan kareler;

Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı

Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı

Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı

Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı

Kaynak: Haberler.com
