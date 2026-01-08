Haberler

YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı

YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Suriye ordusunun terör örgütü YPG'ye verdiği süre dolarken, Halep'te operasyon başladı. Eşrefiye, Şeyh Maksut ve Beniy Zeyd'te yoğunlaşan operasyonlar sırasında şiddetli çatışmaların da yaşandığı kaydediliyor.

  • Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde SDG mevzilerine operasyon başlattı.
  • Suriye ordusu, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye'de PKK/YPG'ye ait beş konumu harita üzerinden paylaşarak sivillerin bölgeden uzaklaşmasını istedi.
  • Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/YPG saldırılarında 1 asker ve 5 sivil öldü, 31 kişi yaralandı.

10 Mart mutabakatı kapsamında yıl sonuna kadar Suriye ordusuna entegre olması beklenen terör örgütü SDG'den beklenen hamle gelmediği gibi Halep'te sivillere yönelik saldırılar düzenlendi.

SAAT VERİP UYARI YAPILDI

Yaşanan gerilimin ardından Suriye Ordusu bugün yaptığı açıklamayla Halep'te terör örgütü PKK/ YPG işgalindeki Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 13.30'da SDG mevzilerine operasyon başlatacağını duyurmuştu.

NOKTA OPERASYONLAR BAŞLADI

Terör örgütüne verilen süre resmen dolarken, Suriye ordusu da Halep kent merkezinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik nokta operasyonlara başladı.

TANKLAR GİRDİ, ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ

Operasyonların Eşrefiye, Şeyh Maksut ve Beniy Zeyd'te yoğunlaştığı kaydedilirken, tankların da bölgeye girişiyle şiddetli çatışmaların yaşandığı kaydedildi.

SİVİLLERİN UZAK DURACAĞI KONUMLARI PAYLAŞTILAR

Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedef alınacak noktaların konumlarını paylaşarak sivillerin bölgeden uzaklaşmasını istedi.

Suriye haber ajansı SANA'daki habere göre, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait beş konum harita üzerinden paylaşıldı. Sivillerin bölgeyi derhal tahliye etmesi gerektiği belirtilen haberde PKK/YPG'nin, söz konusu konumları, şehrin mahallelerini ve sakinlerini bombaladığı askeri bir üs olarak kullandığı kaydedildi.

Örgüte ait 3'ü Şeyh Maksud 2'si Eşrefiyye'de olmak üzere beş konum harita üzerinden paylaşılarak sivillerin bölgeden uzaklaşması istendi. Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde hedef alınacak noktaların Suriye'deki haber kanalları ve platformları üzerinden paylaşılacağını bildirmişti.

HALEP'TEKİ ÇATIŞMALAR

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/YPG saldırılarında 1 asker 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı. Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.

Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti. Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.

Erdem Aksoy
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDrej urfa:

çok ölü olur orda çok sivil var

Haber YorumlarıDüşünen adam:

Yok da turkiye sınırında peydahli bir çocuk istemez.

