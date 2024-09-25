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Savaşta korkulan oluyor! İsrail'den "Kara saldırısı için hazır olun" mesajı

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İsrail ordusunun pazartesi günü Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik başlattığı son yılların en kapsamlı hava saldırısı iki gündür devam ediyor. Hizbullah, komutanlarının öldürülmesine cevap olarak Tel Aviv'deki Mossad karargahına füze attığını açıkladı. İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Ori Gordin ise Hizbullah ile yaşanan çatışmalarda Lübnan'a olası kara saldırısı için hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti.

Lübnan'ı havadan bombalamaya devam eden İsrail ordusu, Beyrut'un kuzeyindeki bir köyü hedef aldı. Hristiyanların çoğunlukta yaşadığı bölgeye yönelik saldırıda 22 kişinin öldüğü açıklandı.

"KARA SALDIRISINA HAZIR OLUN" MESAJI

550'den fazla kişi hayatını kaybettiği saldırılar şiddetini artırırken İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Ori Gordin'den savaşı farklı bir boyuta taşıyacak bir açıklama geldi. Gordin, Hizbullah ile yaşanan çatışmalarda "yeni bir aşamaya girdiklerini" savunarak Lübnan'a olası kara saldırısı için hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti.

Savaşta korkulan oluyor! İsrail'den 'Kara saldırısı için hazır olun' mesajı

HİZBULLAH TEL AVİV'E FÜZE FIRLATTI

İsrail ordusu, Lübnan'dan geçtiği tespit edilen karadan karaya tek bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından durdurulması üzerine İsrail'in ekonomik başkenti Tel Aviv'de uyarı sirenlerinin çaldığını söyledi. Herhangi bir hasar ya da can kaybı rapor edilmedi ve ordu, İsrail'in merkezi için sivil savunma talimatlarında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. Uyarı sirenleri Netanya şehri de dâhil olmak üzere İsrail'in orta kesimlerindeki diğer bölgelerde de çaldı. İsrail ordusu, Suriye'den İsrail topraklarına geçen bir insansız hava aracının Celile Denizi'nin güneyinde savaş uçakları tarafından durdurulduğunu aktardı.

Savaşta korkulan oluyor! İsrail'den 'Kara saldırısı için hazır olun' mesajı

İSRAİL BOMBARDIMANI SÜRÜYOR

İsrail ordusu ise Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında, Adlun ve Kefr Hatta kasabaları ile Sidon bölgesindeki El-Akibiye kasabası çevresini hedef aldı. Ayrıca Hadasa, Ayta el-Cebel ve Bint Cubeyl bölgesindeki Yatır beldeleri de dahil olmak üzere birçok bölgedeki konutlara saldırılar düzenledi. Hava saldırılarında ayrıca Deyr ez-Zehrani kasabası, Humin el-Fevka ve Rumin arasındaki Harc Hamile ve Ayn Kana, Vadi Bölgesi de dahil olmak üzere güneyde yer alan Nebatiye bölgeleri de hedef alındı. Lübnan'ın doğusunda da İsrail savaş uçaklarının saldırıları Baalbek bölgesindeki Cinta, Nebi Şit, Şaat, Nahle, Devrus, Brital, El-Hıdır ve El-Cemaliyye de dahil olmak üzere Bekaa bölgesindeki kasabalara uzandı.

Savaşta korkulan oluyor! İsrail'den 'Kara saldırısı için hazır olun' mesajı

SAVAŞ UÇAKLARI BEYRUT SEMALARINDA

Bekaa'da da hava saldırılarında Batı Bekaa Bölgesi'ndeki Midun, Sehmer kasabaları ve Meşgara Ovası çevreleri ile Zahle ilçesindeki Reyak beldesine saldırılar gerçekleştirildi. Lübnan'ın orta kesiminde ise İsrail savaş uçakları Beyrut'un güneyindeki Ciye sahil bölgesini hedef aldı. Bu arada Lübnan resmi ajansı NNA da İsrail savaş uçaklarının, Nabatiye bölgesindeki Aba ve Habbuş ile Sidon bölgesindeki Kevseriyyetu es-Siyad da dahil olmak üzere Lübnan'ın güneyindeki diğer kasabalara da hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Savaşta korkulan oluyor! İsrail'den 'Kara saldırısı için hazır olun' mesajı

HRİSTİYAN YOĞUNLUKLU BÖLGEYİ VURDU

İsrail ordusu bugün yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyine ve Bekaa bölgesine kapsamlı saldırılar başlattığını duyurdu. Ordu, 100'den fazla Hizbullah mevzisinin hedef alındığını bildirdi. Ordunun kuzey komutanlığı, "Yeni bir aşamaya geçtik, manevra ve eyleme tamamen hazırlıklı olmalıyız" açıklamasını yaptı. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise başkent Beyrut'un kuzeyinde yer alan Keservan bölgesindeki El-Muaysira beldesine İsrail ordusu tarafından hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. Bakanlık, Hristiyanların çoğunlukta olduğu bölgeye saldırıda 22 kişinin öldüğünü, 29 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Savaşta korkulan oluyor! İsrail'den
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya

Tel Aviv Mossad Lübnan İsrail Lübnan İsrail Güncel Dünya Ordu

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