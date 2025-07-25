Rusya'da düşen uçağın pilotu, kaza günü uyuşturucu testi için mahkemeye çıkacaktı!

Rusya'da düşen uçağın pilotu, kaza günü uyuşturucu testi için mahkemeye çıkacaktı!
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Rusya'da düşen uçağın pilotu, kaza günü uyuşturucu testi için mahkemeye çıkacaktı!
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Rusya'da yaşanan uçak kazasında 48 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili dikkat çeken detaylardan biri, yardımcı pilot Kirill Plaksin'in uyuşturucu testiyle ilgili bir dava kapsamında mahkemeye çıkacak olmasıydı. Plaksin'in narkotik madde kullanımıyla ilgili sağlık kontrolünü reddettiği ve mahkeme duruşmasının kazanın meydana geldiği gün yapılması planlanıyordu.

Rusya'da yaşanan trajik uçak kazasında 48 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili dikkat çeken detaylardan biri ise yardımcı pilot Kirill Plaksin'in, olay günü uyuşturucu testiyle ilgili bir dava kapsamında mahkemeye çıkacak olmasıydı.

37 yaşındaki Plaksin'in, narkotik madde kullanımıyla ilgili sağlık kontrolünü reddettiği gerekçesiyle hakkında idari işlem başlatılmıştı. Mahkeme duruşmasının kazanın meydana geldiği gün, saatler sonra İrkutsk kentinde yapılması planlanıyordu.

Yerel kaynaklara göre Plaksin'in uçuş programı mahkemeye katılmasına engel teşkil etmiyordu. Suçlu bulunması halinde 15 güne kadar hapis veya para cezası alması söz konusuydu. Avukatı, müvekkilinin herhangi bir madde kullanmadığını ve davanın yanlışlıkla açıldığını iddia etti ancak detay vermekten kaçındı.

Angara Havayolları'na ait An-24 tipi uçak, 50 yıllık geçmişi olan bir modeldi. Blagoveşçensk'ten kalkan uçak, Amur bölgesindeki Tynda Havalimanı'na yaklaşırken yoğun yağmur ve alçak bulutlar nedeniyle dağa çakıldı. İniş için ikinci denemesini yapan uçakla bir anda temas kesildi. Enkaz, hava arama çalışmaları sırasında, havalimanına 16 kilometre mesafedeki dağlık alanda bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, uçak tamamen yanmış halde bulundu. Enkaz alanına ulaşmak için 25 kişilik bir kurtarma ekibi, zorlu arazi koşullarında saatlerce yürüdü.

Hayatını kaybedenler arasında kaptan pilot Vyacheslav Logvinov (61), göğüs cerrahı Dr. Leonid Maizel (71), kabin memuru Anastasia Bessmertnaya (43), doktor çift Galina ve Alexey Naidyonov ile 14 yaşındaki torunları ve birçok yolcu yer aldı.

Faciadan saniyeler önce çekilen görüntülerde, uçağın hafif yağmur altında alçak irtifada uçtuğu ve her şeyin normal göründüğü dikkat çekti.

Yolcu listesinde yer almasına rağmen uçağa binmeyen Marina Avalyan, torununun hastalanması nedeniyle seyahatten vazgeçtiğini belirterek, "Torunum hayatımı kurtardı" dedi.

Kaza sonrası Rusya Ulaştırma Soruşturma Komitesi, olayla ilgili inceleme başlattı. İlk belirlemelere göre kazanın nedeni kötü hava koşulları ve pilot hatası olabilir.Rusya'da yaşanan trajik uçak kazasında 48 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili dikkat çeken detaylardan biri ise yardımcı pilot Kirill Plaksin'in, olay günü uyuşturucu testiyle ilgili bir dava kapsamında mahkemeye çıkacak olmasıydı.

37 yaşındaki Plaksin'in, narkotik madde kullanımıyla ilgili sağlık kontrolünü reddettiği gerekçesiyle hakkında idari işlem başlatılmıştı. Mahkeme duruşmasının kazanın meydana geldiği gün, saatler sonra İrkutsk kentinde yapılması planlanıyordu.

Yerel kaynaklara göre Plaksin'in uçuş programı mahkemeye katılmasına engel teşkil etmiyordu. Suçlu bulunması halinde 15 güne kadar hapis veya para cezası alması söz konusuydu. Avukatı, müvekkilinin herhangi bir madde kullanmadığını ve davanın yanlışlıkla açıldığını iddia etti ancak detay vermekten kaçındı.

Angara Havayolları'na ait An-24 tipi uçak, 50 yıllık geçmişi olan bir modeldi. Blagoveşçensk'ten kalkan uçak, Amur bölgesindeki Tynda Havalimanı'na yaklaşırken yoğun yağmur ve alçak bulutlar nedeniyle dağa çakıldı. İniş için ikinci denemesini yapan uçakla bir anda temas kesildi. Enkaz, hava arama çalışmaları sırasında, havalimanına 16 kilometre mesafedeki dağlık alanda bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, uçak tamamen yanmış halde bulundu. Enkaz alanına ulaşmak için 25 kişilik bir kurtarma ekibi, zorlu arazi koşullarında saatlerce yürüdü.

Hayatını kaybedenler arasında kaptan pilot Vyacheslav Logvinov (61), göğüs cerrahı Dr. Leonid Maizel (71), kabin memuru Anastasia Bessmertnaya (43), doktor çift Galina ve Alexey Naidyonov ile 14 yaşındaki torunları ve birçok yolcu yer aldı.

Faciadan saniyeler önce çekilen görüntülerde, uçağın hafif yağmur altında alçak irtifada uçtuğu ve her şeyin normal göründüğü dikkat çekti.

Yolcu listesinde yer almasına rağmen uçağa binmeyen Marina Avalyan, torununun hastalanması nedeniyle seyahatten vazgeçtiğini belirterek, "Torunum hayatımı kurtardı" dedi.

Kaza sonrası Rusya Ulaştırma Soruşturma Komitesi, olayla ilgili inceleme başlattı. İlk belirlemelere göre kazanın nedeni kötü hava koşulları ve pilot hatası olabilir.

Rusya'da düşen uçağın pilotu, kaza günü uyuşturucu testi için mahkemeye çıkacaktı!

Rusya'da düşen uçağın pilotu, kaza günü uyuşturucu testi için mahkemeye çıkacaktı!

Rusya'da düşen uçağın pilotu, kaza günü uyuşturucu testi için mahkemeye çıkacaktı!

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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