Putin'in komutanları neler yapmış neler! Rus ordusunda skandal görüntüler

İngiliz basınına yansıyan görüntüler ve iddialar, Rus ordusunda görev yapan askerlerin cephe hattında ağır işkence ve insanlık dışı muameleye maruz kaldığını ortaya koydu. Daily Mail'in derlediği görüntülerde, Rus komutanların kendi askerlerine yönelik şiddet uyguladığı, yaralı askerleri yeniden cepheye sürdüğü ve "intihar görevi" olarak nitelendirilen operasyonlara zorladığı öne sürüldü.

KOMUTANLAR KENDİ ASKERLERİNE ŞİDDET UYGULUYOR

Ortaya çıkan görüntülerde Rus askerlerinin komutanları tarafından darbedildiği, elektrik verildiği, aç bırakıldığı ve ağır koşullara zorlandığı görüldü. Bazı videolarda askerlerin çamur içinde sürünmeye zorlandığı, çıplak şekilde ağaçlara bağlandığı ve sıfırın altındaki sıcaklıklarda bırakıldığı iddia edildi.

Bir başka görüntüde ise iki askerin çukura yatırıldığı ve komutanın "emirleri öğrenene kadar burada kalacaksınız" diyerek yere ateş açtığı görüldü. Bazı görüntülerde askerlerin ölümüne dövüştürülmeye zorlandığı da öne sürüldü.

YARALI ASKERLER YENİDEN CEPHEYE GÖNDERİLİYOR

İddialar arasında en dikkat çekici başlıklardan biri de ağır yaralı askerlerin yeniden cepheye sürülmesi oldu. Görüntülerde koltuk değnekleriyle yürüyen askerlerin silah verilerek tekrar çatışma bölgelerine gönderildiği yer aldı. Bazı askerlerin ise hastaneden çıkar çıkmaz saldırı görevlerine gönderildiği, ciddi yaralanmalara rağmen savaşmaya zorlandığı belirtildi. Bir askerin "iki ağır yaralanma ve beyin hasarım var ama yine cepheye gönderildim" sözleri dikkat çekti.

İNTİHAR GÖREVİ İDDİASI

Askerlerin "meat storm" (et yağmuru) olarak adlandırılan operasyonlara zorlandığı da iddialar arasında yer aldı. Bu operasyonların, askerlerin Ukrayna mevzilerine mühimmatları tükenene kadar gönderildiği ve yüksek kayıpların göze alındığı saldırılar olduğu ifade edildi. Emirlere uymayan ya da kaçmaya çalışan askerlerin ise ağır şekilde cezalandırıldığı, bazı durumlarda infaz edildiği öne sürüldü.

UKRAYNA MEVZİLERİNDEN KALAN PATATESLERİ YİYORLAR

Cephedeki koşulların da oldukça ağır olduğu belirtilirken, bazı askerlerin yiyecek bulamadıkları için Ukrayna mevzilerinden kalan patateslerle hayatta kalmaya çalıştıkları görüntüler paylaşıldı. Bir askerin "su birikintisinden su içiyoruz, yiyecek yok" sözleri dikkat çekti. Ayrıca askerlerin yeterli silah ve ekipman olmadan cepheye gönderildiği, bazen kendi imkanlarıyla patlayıcı hazırlamak zorunda kaldıkları da iddialar arasında yer aldı.

ASKERLERİ "KAÇAN KÖPEKLER" OLARAK NİTELENDİRMİŞLER

Görüntülerde askerlerin zincirlenerek kutulara kapatıldığı, aç bırakıldığı ve aşağılandığı da görüldü. Bir videoda komutanın askere "aç mısın?" diyerek yiyeceği yüzüne fırlattığı ve hakaret ettiği yer aldı. Başka görüntülerde askerlerin ağaçlara bağlanarak "kaçan köpekler" olarak nitelendirildiği ve aşağılandığı öne sürüldü. Bazı askerlerin vücutlarına yazılar yazıldığı ve zorla dans ettirildiği de iddialar arasında yer aldı.

ŞİDDET VE İSTİSMAR KÖKLÜ SORUN

Uzmanlar, bu görüntülerin Rus ordusunda uzun süredir var olduğu öne sürülen sistematik sorunlara işaret ettiğini belirtti. Askeri uzman Keir Giles, ordunun yapısında şiddet ve istismarın köklü bir sorun olduğunu ifade etti. Giles, Rus ordusunda askerlerin "harcanabilir" olarak görüldüğünü ve bu nedenle ağır kayıpların göz ardı edildiğini söyledi.

AĞIR KAYIPLAR VE ZORLA ASKERE ALMA

Ukrayna Genelkurmayı'na göre Rusya, yılın en ağır kayıplarından birini yaşarken, sadece 24 saat içinde 1700 askerinin öldüğü veya yaralandığı öne sürüldü. Öte yandan, Rusya'nın asker ihtiyacını karşılamak için yoksul bölgelerden, azınlıklardan ve hatta tutuklulardan zorla asker topladığı iddia edildi. Bazı kişilerin ise iş vaadiyle ülkeye getirilip cepheye gönderildiği öne sürüldü.

İddialar arasında komutanların askerlerin banka kartlarını zorla aldığı, rüşvet karşılığında görevlerden muafiyet sağladığı ve paraları zimmetine geçirdiği de yer aldı. Bazı askerlerin cepheye gönderilmemek için para ödemek zorunda kaldığı, buna rağmen yine de ölüm görevlerine gönderildiği öne sürüldü.

Kaynak: Haberler.com