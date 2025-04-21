Francis'in ardından Papa kim olacak? İşte öne çıkan 5 aday

Papa Francis'in 21 Nisan 2025'te 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, Katolik dünyası yeni liderini belirlemek üzere hazırlıklara başladı. Vatikan'daki Sistine Şapeli'nde toplanacak olan Kardinaller Koleji, önümüzdeki günlerde yeni papayı seçecek.

Yeni papa seçimi, sadece Katolik dünyasını değil, küresel siyaseti ve toplumsal dinamikleri de etkileyecek. Papa Francis'in reformist mirasını sürdürecek bir lider mi, yoksa geleneksel değerlere dönüşü savunacak bir figür mü seçileceği, dünya genelinde merakla bekleniyor. Önümüzdeki günlerde başlayacak olan konklav süreci, Katolik Kilisesi'nin geleceğini şekillendirecek önemli bir dönemeç olacak.

KARDİNALLAR KOLEJİ TARAFINDAN SEÇİLİYOR

Katolik Kilisesi'nde papa seçimi, yüzyıllardır süregelen gelenekler ve sıkı kurallar çerçevesinde yürütülür. Bu süreç, hem dini hem de idari açıdan büyük bir öneme sahiptir.? Papa, Katolik Kilisesi'nin en yüksek ruhani lideridir ve bu göreve, Kardinaller Koleji tarafından seçilir.

80 YAŞINI DOLDURANLAR OY KULLANAMIYOR

Kardinaller, genellikle piskoposlardan oluşur ve papa tarafından atanırlar. Ancak, 80 yaşını doldurmuş kardinallerin oy kullanma hakkı bulunmamaktadır. Bu kural, 1975 yılında yürürlüğe girmiştir.

Papa seçimi, "conclave" adı verilen özel bir toplantı ile gerçekleştirilir. Latince "cum clave" (anahtarla kilitli) ifadesinden türeyen bu terim, kardinallerin Sistine Şapeli'nde dış dünyadan tamamen izole edilerek gerçekleştirdikleri seçim sürecini tanımlar. Bu süreçte kardinaller, Vatikan'daki Domus Sanctae Marthae'de konaklarlar ve dış dünya ile hiçbir iletişim kuramazlar.

OY PUSULALARI YAKILIYOR

Seçim süreci, günde dört oylama şeklinde ilerler. Her oylamada, kardinaller gizli bir şekilde oy kullanır ve oy pusulaları, Sistine Şapeli'nde kurulan özel bir sobada yakılır. Bu işlem sırasında çıkan dumanın rengi, seçim sürecinin sonucunu dış dünyaya bildirir:?

Siyah duman: Henüz bir papa seçilemediğini gösterir.

Beyaz duman: Yeni bir papanın seçildiğini ilan eder.

BALKONDAN 'BİR PAPAMIZ' VAR İLANI

Yeni papa seçildiğinde, kendisine "Yüce Papa olarak seçilmenizi kabul ediyor musunuz?" sorusu yöneltilir. Kabul etmesi halinde, hangi isimle anılmak istediği sorulur. Ardından, Aziz Petrus Bazilikası'nın balkonundan "Habemus Papam" (Bir papamız var) ilanı yapılır ve yeni papa, halka ilk konuşmasını gerçekleştirir. ???

YENİ PAPA ADAYLARI

Kardinaller Koleji, 80 yaş altındaki 135 kardinalden oluşuyor ve bu kardinal sayısının yaklaşık %80'i Papa Francis tarafından atanmış durumda. Bu durum, yeni seçilecek papanın Francis'in reformist çizgisini sürdürebileceği yönünde yorumlanıyor. Ancak, muhafazakâr kanadın da güçlü adayları bulunuyor.

Pietro Parolin

Kardinal Pietro Parolin (İtalya)

Yaş: 70

Görev: Vatikan Devlet Sekreteri (Dışişleri Bakanı)

Öne Çıkan Özellikleri: Diplomatik becerileriyle öne çıkan Parolin, ABD-Küba yakınlaşmasında önemli rol oynamıştı. İçeride denge, dış ilişkilerde barış arayışı onun karakterini yansıtıyor. Geleneksel değerlere bağlı ama ölçülü bir reform yanlısı olarak biliniyor.

İtibar: Vatikan'ın 'pragmatik beyni' olarak tanımlanıyor.

Luis Antonio Tagle

Kardinal Luis Antonio Tagle (Filipinler)

Yaş: 67

Görev: Vatikan'ın Göçmenler Dairesi Başkanı, eski Manila Başpiskoposu

Öne Çıkan Özellikleri:"Asya'nın Francis'i" olarak tanınıyor. Duygusal hitabeti, alçakgönüllülüğü ve gençlerle güçlü bağlarıyla biliniyor. Göçmen hakları ve sosyal adalet konularında aktif.

Vizyonu: Katolik Kilisesi'nin küresel güneydeki büyüyen nüfuzunu temsil edebilir.

Robert Sarah

Kardinal Robert Sarah (Gine)

Yaş: 79

Görev: Eski İlahî İbadetler ve Sakrament Disiplini Kongregasyonu Başkanı

Öne Çıkan Özellikleri: Sert muhafazakâr görüşleriyle biliniyor. Papa Francis'in bazı reformlarına karşı çıkmasıyla tanınıyor. Latin ayinlerinin korunmasını savunuyor.

Destek: Avrupa'daki muhafazakâr Katolik çevrelerde güçlü bir desteğe sahip.

Kardinal Fridolin Ambongo Besungu

Kardinal Fridolin Ambongo Besungu (Kongo Demokratik Cumhuriyeti)

Yaş: 64

Görev: Kinşasa Başpiskoposu

Öne Çıkan Özellikleri: Afrika'daki çevresel adalet ve yolsuzluk karşıtı duruşuyla dikkat çekiyor. Papa Francis'in "Laudato Si" çevre bildirgesine destek veren öncü seslerden biri.

Potansiyeli: Afrikalı bir papa, Katolik dünyasının demografik gerçeklerini daha iyi yansıtabilir.

Matteo Zuppi

Kardinal Matteo Zuppi (İtalya)

Yaş: 69

Görev: Bologna Başpiskoposu, İtalya Piskoposlar Konferansı Başkanı

Öne Çıkan Özellikleri: Reformist ve sosyal duyarlılığı yüksek bir lider. Aynı zamanda Sant'Egidio adlı barış yanlısı Katolik hareketin eski bir üyesi. Barış müzakerelerinde ara bulucu olarak görev aldı.

Vizyonu: Francis'in çizgisini sürdürecek, toplumsal meselelerde aktif ve genç kuşaklara açık bir lider profili.