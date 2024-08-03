Orta Doğu'da sıcak saatler! İran ve İsrail arasındaki savaş an meselesi
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye İran'ın başkenti Tahran'da yapılan suikast sonrası İran ile İsrail arasında tansiyon yükseldi. İran Devlet Televizyonu, "Önümüzdeki saatlerde dünya çok önemli gelişmelere sahne olacak." açıklaması yaparak savaş imasında bulundu. İran lideri Ayetullah Hamaney de, "Siyonist rejim gidici" paylaşımını X'teki sosyal medya profiline sabitledi. İsrail ise savaş uçaklarını olası çatışmaya hazırlamaya başladı.
İran ve İsrail arasında gerginlik zirve noktaya çıktı. İran medyasında savaş söylentileri sonrası İsrail savaş uçakları teyakkuza geçti.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Lübnan'daki Hizbullah komutanı Fuad Şükür'e suikast sonrası İran ile İsrail arasında tansiyon yükseldi.
"ÖNÜMÜZDEKİ SAATLERDE DÜNYA ÇOK ÖNEMLİ GELİŞMELERE SAHNE OLACAK"
İran medyasında yayın akışı kesilerek askeri marşlar yayınlanmaya başladı. İran Devlet Televizyonu, "Önümüzdeki saatlerde dünya çok önemli gelişmelere sahne olacak." açıklamasını yaparak İsrail'le savaş imasında bulundu.
"SİYONİST REJİM GİDİCİ"
İsmail Haniye suikastı sonrası İsrail'e misilleme sözü veren İran lideri Ayetullah Hamaney de, "Siyonist rejim gidici" paylaşımını X'teki sosyal medya profiline sabitledi.
"SAVAŞA HAZIR OL" EMRİ VERİLDİ
İran'daki askeri hareketlilik İsrail'i teyakkuza geçirdi. İsrail'de Demir Kubbe hava savunma sistemi aktifleştirilerek savaş uçağı pilotlarına "savaşa hazır ol" emri verildi.