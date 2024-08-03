Orta Doğu'da sıcak saatler! İran ve İsrail arasındaki savaş an meselesi

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti