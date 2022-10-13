Öğrencisinden hamile kalan eski öğretmenin son yaptığı hareket ağızları açık bıraktı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan eski öğretmen Amy Kupps, öğrencisinden hamile kaldığını açıklamasıyla şok etkisi yaratmıştı. Son olarak taşıyıcı annelik için vücudunu açık artırmaya çıkaran Kupps, ağızları açık bıraktı. Genç kadın, "İnsanlık genlerimden yani zekamdan ve güzelliğimden faydalanmalı. Bu nedenle taşıyıcı annelik yapacağım" ifadelerini kullandı.

Öğretmenliği bıraktıktan sonra modellik yaparak geçimini sağlayan Amy Kupps, bir gece kulübüne eğlenmeye gitti. Sürekli alkol tüketen 33 yaşındaki kadın, kendisini göz hapsine alan kişiyi fark etti. Bir süre sonra genç adamın bakışlarına karşılık verip onunla tanıştı.

SABAHA KARŞI İLİŞKİYE GİRDİLER

Sabaha karşı adamı evine götüren genç model, onunla ilişkiyi girdi. Uyandığında alkolün de etkisini yavaş yavaş kaybetmesiyle koynunda yatan adama dikkatlice bakınca bir yerden tanıdığını anımsadı. Adam da bu sırada gözlerini açtı. Kadına "Beni hatırladın mı" sorusuna kadın "Çıkartmaya çalışıyorum" yanıtını verdi.

ÖĞRENCİSİNDEN HAMİLE KALDI

Genç adam Amy'e eski öğrencisi olduğunu söyleyip kanıtlamak için not defterini gösterdi. Hayatının şokunu yaşayan güzel model bir süre sonra eski öğrencisiyle ilişkisini koparmaya karar verdi. Ancak hamile kaldığını öğrenince bu planından vazgeçti.

SON HAREKETİ AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Şu sıralar bebeğine hamile olan Amy Kupps'un son hareketi de ağızları açık bıraktı. Güzel isim, dünyanın genlerinden faydalanmasını sağlamak için vücudunu açık artırmaya çıkaracağını belirterek, "İnsanlık genlerimden yani zekamdan ve güzelliğimden faydalanmalı" ifadelerini kullandı.

SINIRI 25 BEBEK

Vücudunu açık artırmaya çıkarmasının finansal bir amacı olmadığını dile getiren Kupps, 25'ten fazla olmamak kaydıyla çok sayıda çocuk taşıyacağını sözlerine ekledi. Kupps ayrıca bu hareketiyle zekasının daha çok bedene aktarılacağı için dünyanın daha iyi bir yer haline geleceğini savundu.