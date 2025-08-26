Netanyahu, İsraillilerin sabrını taşırdı! Binlerce kişi meydanlara döküldü

İsrailliler, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması talebiyle "ulusal mücadele günü" ismiyle duyurdukları ülke çapındaki kitlesel protesto ve eylemlerde sabah erken saatlerde pek çok kentte yolları trafiğe kapattı.

İSRAİLLİLER "GAZZE'DE ATEŞKES" VE "ESİR TAKASI ANLAŞMASI" TALEBİYLE YOL KAPATTI

Tel Aviv'in ana arterlerinden Ayalon otoyolu dahil olmak üzere Kudüs'e giden 1 numaralı otoyolu sabah erken saatlerden bu yana trafiğe kapatan protestocular, ülkeyi Akdeniz sahili boyunca kuzeyden güneye kateden 4 numaralı otoyolda da uzun süre eylem yaparak trafik akışını engelledi. Yol kapatma eylemleri gerçekleştiren bazı göstericilerin yollarda ateş yaktığı görüldü.

ESİR AİLELERİ ÇAĞRI YAPTI, BİNLERCE KİŞİ CADDE VE SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Gece saatlerine kadar süren kitlesel protestolar sırasında göstericiler trafiği kapatma eylemlerine devam etti. Akşam saatlerinde ise Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerinin çağrısıyla kitlesel bir protesto gerçekleştirildi. Çağrıya uyan binlerce kişi cadde ve sokaklara döküldü. Protestolara; sağlıkçılar, barolar, yüksek teknoloji sektörü gibi meslek gruplarının yanı sıra üniversiteler ve bazı holding çalışanları da katılım gösterdi.

BAKANLARIN EVLERİNİN ÖNÜNDEN "ANLAŞMA" ÇAĞRISI

Tel Aviv dışındaki kentlerde ise ateşkes ve esir takası anlaşmasının imzalamasını isteyen binlerce gösterici, İsrailli bakanların evlerinin önüne yürüdü.

Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın ülkenin orta kesimindeki Nes Ziona kentindeki evinin önüne gelen onlarca gösterici, İsrailli esirlerin isimlerini bağırdı. Hod Haşaron kentinde de onlarca protestocu Eğitim Bakanı Yoav Kisch'in evinin önünde ateşkes çağrısı yapan pankart açarak hükümet aleyhine sloganlar attı.

Hükümete ateşkes ve esir takası anlaşması imzalaması yönünde baskı yapmak için Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Ekonomi Bakanı Nir Barkat'ın Batı Kudüs'teki evlerinin önünde de protestolar başladı.

MUHALİF MİLLETVEKİLLERİNDEN PROTESTOLARA DESTEK

Öte yandan kitlesel protestolara muhalif milletvekilleri ve siyasi parti liderlerinden de destek geldi. Muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, ülkenin güneyindeki bir otoyolda gerçekleştirilen yol kapatma eylemine katıldı.

i Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz

İşçi Partisi Milletvekili Gilad Kariv de kitlesel protestolara katılan isimler arasında yer aldı. Tel Aviv'de "Rehineler Meydanı" olarak isimlendirilen alana gelen Kariv, The Times of Israel gazetesine verdiği demeçte daha önceki ateşkes ve esir takası anlaşmalarının kamuoyu baskısıyla yapıldığına işaret etti. Kariv, bir milyon İsraillinin sokağa çıkması gerektiğini aksi takdirde Gazze'deki "savaşı" bitiremeyeceklerini ve esir takası anlaşmasını hükümete imzalatamayacaklarını söyledi.

"NETANYAHU SİYASİ ÇIKARLARI İÇİN ANLAŞMAYI KABUL ETMİYOR"

Tel Aviv'deki Rehineler Meydanı'nda toplanan aileler adına basın açıklamasında bulunan esir Matan Zangauker'in annesi Einav Zangauker, "Netanyahu'nun kamuoyu baskısından korktuğunu" dile getirdi. Zangauker, "Harika bir milletimiz var ancak hükümetimiz yok." ifadelerini kullandı.

Einav Zangauker

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri yaptığı açıklamada "Masada Hamas'ın kabul ettiği ateşkes ve esir takası anlaşma teklifi olduğunu vurgulayarak Netanyahu'yu siyasi çıkarları için anlaşmayı kabul etmemekle" suçladı.

TRUMP'A DA SESLENİLDİ

İsrailli esir aileleri, "savaşın 2-3 haftaya biteceği" ifadesini kullanan ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek "Bunu savaşın bitmesi için bir tarih vaadi olarak kabul ettiklerini" dile getirdi.