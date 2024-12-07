Üye Girişi
Haberler
İran da Esad'ı gözden çıkardı! Muhaliflere artık 'terörist' demiyorlar

Muhalifler için kullandıkları ifade, Esad'ı gözden çıkardıklarının kanıtı

 Doha'da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor! Bu sefer ipler Türkiye'nin elinde

Doha'da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor

 Babacan'dan net tavır: Yüzde 5'lik bir ihtimal dahi olsa destek veririz

Babacan'dan net tavır: Yüzde 5'lik bir ihtimal dahi olsa destek veririz
Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp

Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp

Muhalifler Şam'da! Başkentin güneyine ilk adım atıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de rejim karşıtı muhalif gruplar, Humus, Dera, Suveyda ve El Sanameyn kentini ele geçirmelerinin ardından başkent Şam'ın güney banliyölerine girmeye başladı.

Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı Halep'te 27 Kasım'da harekete geçen silahlı muhalif gruplar, bu süreçte Humus'a kadar ilerledi. Şam'ı almak için Esad rejimiyle çatışarak Dera, Suveyda, El Sanameyn kentlerini ele geçiren muhalifler, Esad'ı iyice köşeye sıkıştırdı.

Muhalifler Şam'da! Başkentin güneyine ilk adım atıldı

MUHALİFLER ŞAM'DA

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneybatısında rejim güçlerine karşı ilerleyen gruplar, başkentin güney banliyölerine girmeye başladı. Muhaliflerin birkaç saat içerisinde başkent Şam'ın merkezine kadar girmesi bekleniyor.

Muhalifler Şam'da! Başkentin güneyine ilk adım atıldı

REJİM ŞAM'DAN GÜÇLERİNİ ÇEKMEYE BAŞLADI

Şam'ın yaklaşık 25 kilometre kuzeyindeki Kuteyfe ilçesi ve çevresindeki birçok yerleşimden çekilen rejim güçleri, başkentin güneybatı kırsalındaki Han Şeyh, Katana, Kenaker, Zakiye, Saasa ve Beyt Cin yerleşim yerlerindeki mevzilerini boşalttı. Rejim askerleri başkent Şam'a doğru çekiliyor.

Muhalifler Şam'da! Başkentin güneyine ilk adım atıldı

Ülkenin güneyinde rejim kontrolündeki Dera ve Suveyda illeri şiddetli çatışmaların ardından muhaliflerin kontrolünde geçmişti. Şam'ın güneybatısındaki Kuneytra il merkezini rejimden geri alan yerel muhalif gruplar, Şam'ın güneybatı kırsalında ilerlemeye çalışıyor. Yerel muhalif gruplar, Şam'ın güneybatı kırsalında Saasa Hapishanesi'ni ele geçirerek, burada alıkoyulan çok sayıda kişiyi serbest bıraktı.

Muhalifler Şam'da! Başkentin güneyine ilk adım atıldı

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Muhalifler Şam'da! Başkentin güneyine ilk adım atıldı

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Muhalifler Şam'da! Başkentin güneyine ilk adım atıldı

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı. Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Muhalifler Şam'da! Başkentin güneyine ilk adım atıldı
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
img

Kanarya Dolmabahçe'ye böyle gitti
img

Maç biter bitmez ortalık karıştı! Taraftarlar polise saldırdı
img

Eşini yeni aldıkları evin önünde katletti
500

Yorumlar (20)

Haber YorumlarıCumali Keleş:

evet şamdan sonra senaryo israilin olacak, akp liler yılbaşında ilk canlı bomba patlaması haberlerini duyunca sınırlar korunmuyor diye algı yapacaklar, büyük israile hazır olun çakma müslümanlar

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme117
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet demirtaş:

bu hafta başına kadar temizlenir inşallah esat in pisliği

Yorum Beğen85
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHikmet Bal:

haydi aslanlarım

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Mücahitler kazandıkça burda ki rum tohumlarını da korku sarıyor

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalit:

şu esaddan gına geldi devrilsede rahatlasak yarısı dönse bile çok rahatlarız

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf Aydin:

Dedelerinde Osmanlı’yı satıp ingiliz gölgesinde çakma kıral olmuştu filmin sonu tabiki acı bitecek

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf Aydin:

Esed azıcık adamda çantasını alır İngiltere’ye babalarının yanına gider on senedir mülteciler için hiç bir şey yapmamışsın herşeyi hak ettin şimdi sana güle güle uğurlar olsun

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCEZA :

az önce bir haber okumuştum bu sayfada .. ruslar ve rejim muhalifleri bombalamış ve düzünelerce muhalif ölmüştü diye.. demiştim ki 2-3 saate muhalifler şama girince anlaşılır haberin yalan olduğu.. tabi haberler com sitesi bizim ülkenin düşmanı olduğu için hiç bir real haberi yayınlamıyor tabi benimde yorumum yayınlanmamıştı.. şimdi belki yayınlarlar ve ne demek istediğim anlaşılır.. Varolsun TURAN birlikleri

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

savullun battal gazi geliyor

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBükücü:

Durdurun vurdurun Vatan için helaldir! Şehitlerin namazını kıldıransa Bilal'dir !!!

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Beşiktaş Fenerbahçe hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Beşiktaş Fenerbahçe 11'i! Beşiktaş Fenerbahçe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Cumartesi hangi diziler var? 7 Aralık Cumartesi TV'de bu akşamki diziler CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Beşiktaş Fenerbahçe maçı nereden izlenir? İstanbul İSKİ su kesintisi! 8-9 Aralık Başakşehir, Küçükçekmce, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 8-9 Aralık Sincan, Mamak, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 8-9 Aralık Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Kepez 8-9 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 8-9 Aralık Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 8-9 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.