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Moskova'daki terör saldırısından ilk görüntüler! Sivillerin üzerine böyle ateş açtılar

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Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir AVM'de bulunan konser salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası devasa AVM'de yangın çıkarken, saldırı anlarına ilişkin de görüntüler ortaya çıktı.

Moskova'nın "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda, en az 3 kişi oldukları belirtilen silahlı kişiler etrafa ateş açtı.

Moskova'daki terör saldırısından ilk görüntüler! Sivillerin üzerine böyle ateş açtılar

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Konser alanına girmeden önce maskeli 3 kişinin sivilleri katlettiği anlar kameralara yansıdı. AVM'den gelen görüntülerde çok sayıda yaralının yerlerde olduğu görüldü.

İşte saldırı anlarından kameralara yansıyanlar:

Moskova'daki terör saldırısından ilk görüntüler! Sivillerin üzerine böyle ateş açtılar

Moskova'daki terör saldırısından ilk görüntüler! Sivillerin üzerine böyle ateş açtılar

Moskova'daki terör saldırısından ilk görüntüler! Sivillerin üzerine böyle ateş açtılar

Moskova'daki terör saldırısından ilk görüntüler! Sivillerin üzerine böyle ateş açtılar

Haberler.com / Emre İliksiz - Dünya

Moskova Rusya Hukuk 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Sirac Arslan:

sivillere saldırı korklarin işidir

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omer omr:

videoyu çeken kişiler çok soğuk kanlıymış hem kalabalık gelmişler hem uzun namlulu sağa sola kaçışması gerekirken adam videoya alıyor

0
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