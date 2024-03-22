Moskova'daki terör saldırısından ilk görüntüler! Sivillerin üzerine böyle ateş açtılar
Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir AVM'de bulunan konser salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası devasa AVM'de yangın çıkarken, saldırı anlarına ilişkin de görüntüler ortaya çıktı.
Moskova'nın "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda, en az 3 kişi oldukları belirtilen silahlı kişiler etrafa ateş açtı.
SALDIRI ANLARI KAMERADA
Konser alanına girmeden önce maskeli 3 kişinin sivilleri katlettiği anlar kameralara yansıdı. AVM'den gelen görüntülerde çok sayıda yaralının yerlerde olduğu görüldü.
İşte saldırı anlarından kameralara yansıyanlar: