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Meksika'dan gelen kurtarma köpeği 'Proteo' hayatını kaybetti

Dünya Haberleri

Meksika'dan gelen kurtarma köpeği 'Proteo' hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Meksika'dan gelen ekibin kurtarma köpeği Proteo, hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Meksika'dan gelen ekibin kurtarma köpeği Proteo, hayatını kaybetti.

Meksika Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Büyük yol arkadaşımız köpeğimiz Proteo'yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkiye'deki kardeşlerimizin aranması ve kurtarılmasında Meksika Delegasyonu'nun bir üyesi olarak görevini yerine getirdin. Kahramanca çalışman için teşekkür ederiz" denildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Kahramanmaraş Sonora Dünya Haberler

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