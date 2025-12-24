Haberler

Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Ankara'ya resmi ziyaret için gelen Libya Genelkurmay Başkanı ve askeri heyetinin dönüş yolcuğu için havalanan jeti henüz belirlenemeyen bir nedenle Haymana ilçesinde dağlık araziye düştü. Kazada kurtulan olmazken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını, 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu.

  • Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın bulunduğu uçak Ankara'nın Haymana ilçesinde düştü ve kazada kurtulan olmadı.
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlattı ve 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
  • Uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Libya'nın Trablus kentine gitmek üzere havalanmıştı.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan, içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da bulunduğu jet, henüz belirlenemeyen nedenle Haymana ilçesi Kesikkavak köyünde dağlık araziye düştü.

KURTULAN OLMADI

Uçağın enkazına ulaşılırken, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad dahil kazada kurtulan kimsenin olmadığı açıklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan gelişmeye ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da içinde bulunduğu uçağın Haymana'da düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.

4 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalanan, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçağın Haymana ilçesinde düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir."

RESMİ ZİYARET İÇİN TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

Ankara'ya resmi ziyaret için gelen Libya Genelkurmay Başkanı ve askeri heyetinin dönüş yolcuğu için havalanan jeti henüz belirlenemeyen bir nedenle Haymana ilçesinde dağlık araziye düştü. Kazada kurtulan olmazken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını, 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu.

BAKAN GÜLER'LE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Al-Haddad'ı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak kabul etmişti. Kabul sırasında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de hazır bulunmuştu.

RESMİ TÖRENDE SAMİMİ KARŞILAMA

Öte yandan Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, konuk genelkurmay başkanının resmi bir törenle karşılamıştı. Törende, iki komutan samimi bir şekilde selamlaşıp ve ülkelerinin milli marşlarını birlikte dinlemişti.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
