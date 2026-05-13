Almanya'da bir çocuk doktoru 130 cinsel suçtan yargılanacak

Almanya'nın Brandenburg eyaletindeki Havelland bölgesinde görev yapan 45 yaşındaki bir çocuk doktorunun, "çocuklara yönelik cinsel suçlar" nedeniyle 130 ayrı vakadan yargılanacağı bildirildi.

Alman basınının, Potsdam Savcılığına dayandırdığı haberde, suçlamalar arasında "ağır çocuk istismarı ve tecavüz" suçlamalarının da bulunduğu belirtildi.

Haberlerde, Rathenow ve Nauen kentlerindeki hastanelerde çalıştığı ve 130 ayrı vakadan yargılanacağı aktarılan 45 yaşındaki doktorun, söz konusu suçların büyük bölümünü görev yaptığı esnada işlediği iddia edildi.

Savcılığın hazırladığı iddianamede, suçlamalara konu olan olayların 2013-2025 yıllarında meydana geldiği belirtildi.

Kasım 2025'ten itibaren tutuklu

Haberlerde, söz konusu doktorun, Kasım 2025'te bir çocuğun annesinin şikayeti üzerine gözaltına alındığı ve o tarihten bu yana tutuklu bulunduğu kaydedildi.

Soruşturma kapsamında polisin, çok sayıda dijital veri taşıyıcısına el koyduğu, başka çocuklara yönelik istismar şüphelerine bu şekilde ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Potsdam Savcılığı ve Brandenburg polisinin yeni mağdurların olup olmadığını araştırdığı ifade edildi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Havelland Klinik Grubunun da iç soruşturma başlattığı kaydedildi.