Kraliyet Ailesi, geleneksel Noel pozunu verdi

Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton, Noel öncesi gelenekselleşen aile pozunu verdi. Çiftin büyüyen çocukları ise son haliyle görüntülenmiş oldu.

Kraliyet ailesinin üyeleri, her yıl Noel zamanı aile pozu vererek bir kart çıkarıyor. Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton, Noel öncesi çocuklarıyla kamera karşısına geçerek geleneksel aile pozunu verdi.Geleneği bozmayan aile, 10 yaşındaki Prens George, 8 yaşındaki Prenses Charlotte ve 5 yaşındaki Prens Louis ile kamera karşısına geçti. Bebeklikten beri ailenin davetlerinde görüntülenen çocukların büyümesi ise dikkatlerden kaçmadı.

İŞTE YIL YIL AİLE POZLARI

Resmi bayram kartlarını süslemek için kullanılan Noel fotoğrafları, her yıl kraliyet ailesinin kıdemli üyeleri tarafından Noel kartlarına basılmak üzere yayınlanıyor. Prens William ve Prenses Kate Middleton'ın geçmiş yıllardaki Noel fotoğrafları da büyük ilgi görmüştü.

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