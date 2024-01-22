Kırgızistan'da 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Kırgızistan'da merkez üssü Kızıl-Su kenti olan 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Çin ile Kırgızistan sınırında bulunan Sincan Uygur-Özerk Bölgesi'nde gece saatlerinde şiddetli bir deprem meydana geldi. EMSC, yerel saatle 00.09'da gerçekleşen depremin büyüklüğünü 7 olarak açıkladı.

BÖLGE HALKI SOKAKLARA İNDİ

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle bölge halkı evlerinden sokaklara çıktı. Öte yandan deprem nedeniyle ölen ya da yaralanan sayısıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek sokakları

DEPREM BİRÇOK ÜLKEDE HİSSEDİLDİ

Deprem, Çin ve Kırgızistan'ın yanı sıra Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan'da da hissedildi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek sokakları