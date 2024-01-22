Kırgızistan'da 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kırgızistan'da merkez üssü Kızıl-Su kenti olan 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen şiddetli deprem nedeniyle bölge halkı evlerinden sokaklara çıktı. 7 büyüklüğündeki deprem, Çin ve Kırgızistan'ın yanı sıra Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan'da da hissedildi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Kırgızistan'da merkez üssü Kızıl-Su kenti olan 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ
Çin ile Kırgızistan sınırında bulunan Sincan Uygur-Özerk Bölgesi'nde gece saatlerinde şiddetli bir deprem meydana geldi. EMSC, yerel saatle 00.09'da gerçekleşen depremin büyüklüğünü 7 olarak açıkladı.
BÖLGE HALKI SOKAKLARA İNDİ
Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle bölge halkı evlerinden sokaklara çıktı. Öte yandan deprem nedeniyle ölen ya da yaralanan sayısıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
DEPREM BİRÇOK ÜLKEDE HİSSEDİLDİ
Deprem, Çin ve Kırgızistan'ın yanı sıra Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan'da da hissedildi.