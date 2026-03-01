Haberler

Kazakistan, İran'ın saldırdığı Arap ülkelerine destek vermeye hazır olduğunu bildirdi

Güncelleme:
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Kuveyt'e yönelik saldırılarını kınadığı ve söz konusu ülkelere mümkün olan her türlü desteği vermeye hazır olduğunu bildirdi.

ABD ve İsrail'in saldırına karşılık misillime başlatan İran'ın hedef aldığı Körfez ülkelerine Kazakistan'dan destek geldi.

CUMHURBAŞKANI TOKAYEV'DEN 5 ÜLKE LİDERİNE MEKTUP

Kazakistan Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Aybek Smadiyarov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tokayev'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Kuveyt liderlerine özel mektuplar gönderdiğini belirtti.

Smadiyarov, mektupların bu zor dönemde ağır sınavdan geçen söz konusu ülkelerin halklarına içten destek ve dayanışma mesajları içerdiğini belirterek, "Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan için dost ve kardeş olan devletlerin egemenliğini ve güvenliğini zayıflatmaya yönelik tüm askeri eylemleri kararlılıkla kınadı." ifadelerini kullandı.

"KARDEŞ ARAP ÜLKELERİNE MÜMKÜN OLAN HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ"

Kazakistan'ın tüm karmaşık uluslararası sorunların ve silahlı çatışmaların yalnızca diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduğunu kaydeden Smadiyarov, "Cumhurbaşkanı ayrıca kardeş Arap ülkelerine mümkün olan her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtmiştir ve bu ülkelerin üst düzey yöneticileriyle sürekli çalışma temaslarının devam etmesini temenni etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı. İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattıklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı. Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail'de halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı. İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu. İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

