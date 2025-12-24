Haberler

Kaza mı sabotaj mı? Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad dahil 8 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası için ortaya atılan iddia büyük ses getirdi. Kazanın Libya'da görevli Türk askerinin görev süresinin uzatılmasının arkasından yaşanması, Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Rum kesiminin toplantı yaptığı günde Ankara'ya davet edilen Al-Haddad'ın ülkesine dönüşü sırasında meydana gelmesi "sabotaj" iddialarını gündeme getirdi.

  • Libya Genelkurmay Başkanı ve askeri heyetinin Ankara'dan dönüş yolculuğunda kullandığı jet Haymana ilçesinde dağlık araziye düştü.
  • Uçak düşmesinde kurtulan olmadı.
  • Kaza, Türkiye'nin Libya'daki askeri görev süresinin 2 yıl uzatılmasının ertesi günü meydana geldi.

Ankara'ya resmi ziyaret için gelen Libya Genelkurmay Başkanı ve askeri heyetinin dönüş yolcuğu için havalanan jeti henüz belirlenemeyen bir nedenle Haymana ilçesinde dağlık araziye düştü.

Kesikkavak köyünde dağlık alana düşen uçaktan kurtulan olmazken, Türkiye'yi ayağa kaldıran kaza sonrası ortaya atılan bir iddia büyük ses getirdi.

KAZA MI SABOTAJ MI?

Kazanın Libya'da görevli Türk askerinin görev süresinin dün 2 yıl süreyle uzatılmasının ardından yaşanması sabotaj iddialarını gündeme getirdi.

DOĞU AKDENİZ'DE DENKLEM DEĞİŞİYOR

Uzmanlar zamanlamanın dikkat çekici olduğuna işaret ederken, Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Rum kesiminin toplantı yaptığı günde Ankara'ya davet edilen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın ülkesine dönüşünde meydana gelen kazada hayatını kaybetmesinin "tesadüf" olamayacağı yorumunda bulundu.

"TESADÜF OLAMAZ"

Sabotaj iddiasını ortaya atan çok sayıda uzman ellerinde şu an için somut deliller olmadığını ancak zaman içinde ortaya çıkması muhtemel kanıtlarla olayın aydınlatılacağına inandıklarını kaydetti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
