Kan donduran iddia: İran'daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü

İran'da son günlerde yaşanan protestoların ardından ülkenin koordineli bir iletişim ve medya karartması altına alındığı, bu karartmanın amacının ise 8-9 Ocak gecesi yaşandığı öne sürülen büyük çaplı katliamın gizlenmesi olduğu iddia edildi. İran International, güvenilir kaynaklara dayandırdığı incelemesi sonucunda, iki gece içinde en az 12 bin kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

"İRAN KATLİAMI GİZLEMEYE ÇALIŞIYOR"

Haberde, internetin kesilmesi, iletişimin felce uğratılması, medya kuruluşlarının kapatılması ve gazeteciler ile tanıkların baskı altına alınmasının, yaşananların ortaya çıkmasını engellemeye yönelik olduğu vurgulandı. İran International, son günlerde gelen dağınık ancak son derece sarsıcı ihbarların ardından, aceleci ve eksik bilgi paylaşımından kaçınarak kapsamlı bir doğrulama süreci yürüttüğünü açıkladı.

ÇOK AŞAMALI BİR İNCELEME YAPILDI

Kuruluş, pazar gününden itibaren gelen bilgilerin yoğunluğu ve farklı kaynaklardan aktarılan anlatımların örtüşmesiyle birlikte daha net bir tabloya ulaşılabildiğini belirtti. Editoryal kurulun, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne yakın bir kaynak, cumhurbaşkanlığı ofisinden iki ayrı kaynak, Meşhed, Kirmanşah ve İsfahan'daki Devrim Muhafızları içinden aktarılan bilgiler, görgü tanıkları ve hayatını kaybedenlerin ailelerinin ifadeleri, sahadan raporlar, sağlık merkezlerine ilişkin veriler ile doktor ve hemşirelerden alınan bilgiler doğrultusunda çok aşamalı bir inceleme yaptığı kaydedildi.

"ÜLKE TARİHİNİN EN AĞIR KATLİAMI"

Bu değerlendirmeler sonucunda, İran'ın çağdaş tarihindeki en büyük öldürme olayının 8-9 Ocak gecesi, iki gece üst üste gerçekleştirildiği ve en az 12 bin kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Coğrafi yaygınlık, şiddetin yoğunluğu ve kısa sürede yaşanan can kaybı açısından bunun İran tarihinde benzeri görülmemiş bir olay olduğu savunuldu. Hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün Devrim Muhafızları ve Besic güçleri tarafından vurulduğu, olayların "kendiliğinden gelişen çatışmalar" değil, tamamen organize bir operasyon olduğu iddia edildi.

"TALİMATI HAMANEY VERDİ"

Haberde yer alan bilgilere göre, söz konusu operasyonun İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in doğrudan talimatıyla, üç erk başkanının bilgisi ve onayı dahilinde gerçekleştirildiği, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından gerçek mermi kullanılması yönünde açık emir verildiği ileri sürüldü. Ölenlerin önemli bir bölümünün 30 yaşın altında gençler olduğu da iddialar arasında yer aldı.

İran International, mevcut iletişim ablukası nedeniyle kesin sayının doğrulanmasının zaman alacağını, ancak güvenlik kurumlarının kendi iç değerlendirmelerinde dahi ölü sayısının en az 12 bin olarak geçtiğini aktardı. Geçmiş deneyimlere dikkat çekilerek, İran'daki güvenlik kurumlarının ölü sayıları gizleme ve resmi kayıtlara geçirmeme eğilimi gösterdiği vurgulandı. Ülkede yaşanan medya karartmasının boyutlarına da dikkat çekilen haberde, perşembe gününden bu yana yüzlerce ulusal ve yerel gazetenin sustuğu, bunun İran basın tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir durum olduğu ifade edildi. İran devlet televizyonu IRIB dışında ülkede neredeyse hiçbir bağımsız medya organının faaliyet göstermediği, açık kalan az sayıdaki internet sitesinin ise doğrudan güvenlik birimlerinin denetimi altında yayın yaptığı belirtildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN TANIDIKLARINA ÇAĞRI

İran International, İran içinde ve dışında yaşayan herkese çağrıda bulunarak, hayatını kaybedenlere, sağlık merkezlerine, çatışma noktalarına ve olayların zamanına ilişkin her türlü belge, video, fotoğraf ve tanıklığın kendilerine ulaştırılmasını istedi. Kaynak güvenliğinin ve gizliliğin mutlak öncelik olduğu vurgulandı.