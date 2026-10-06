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A Milli Takım'da tarihi düşüş! Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadık

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A Milli Takım'da tarihi düşüş! Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadık Haber Videosunu İzle
A Milli Takım'da tarihi düşüş! Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadık
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A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya 3-1 mağlup olarak üst üste 4. yenilgisini aldı. Ay-yıldızlılar, Ekim 1987-Mart 1988 döneminden bu yana ilk kez dört maçlık mağlubiyet serisi yaşadı. Türkiye ayrıca son 7 karşılaşmasının 6'sını kaybetti.

  • A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu ve bu sezon çıktığı 4 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.
  • Türkiye, Ekim 1987-Mart 1988 döneminden bu yana ilk kez üst üste 4 maç kaybetti ve 38 yıl sonra dört maçlık mağlubiyet serisi yaşadı.
  • Vincenzo Montella döneminde A Milli Takım'ın 3 veya daha fazla gol yiyerek aldığı mağlubiyet sayısı 7'ye yükseldi; Montella, bu alanda Türkiye tarihinde en fazla mağlubiyet yaşayan yabancı teknik direktörler sıralamasında üçüncü sırada yer aldı.

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından ay-yıldızlı ekibin son dönemdeki performansına ilişkin dikkat çeken istatistikler ortaya çıktı.

38 YIL SONRA BİR İLK

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde bu sezon çıktığı 4 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.  Türkiye, böylece Ekim 1987-Mart 1988 arasındaki dönemden bu yana ilk kez üst üste 4 maç kaybetti. Ay-yıldızlı ekip, 38 yıl sonra yeniden dört maçlık mağlubiyet serisi yaşadı.

SON 7 MAÇTA 6 MAĞLUBİYET

A Milli Takım'ın son 7 karşılaşmadaki sonuçları da dikkat çekti. Türkiye bu süreçte yalnızca 1 kez kazanırken, 6 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

Son 7 maçta alınan sonuçlar şöyle:

  • Türkiye 1-3 İtalya
  • Türkiye 0-3 Belçika
  • Türkiye 1-4 İtalya
  • Türkiye 0-1 Fransa
  • Türkiye 3-2 ABD
  • Türkiye 0-1 Paraguay
  • Türkiye 0-2 Avustralya

MONTELLA LİSTEDE ÜÇÜNCÜ SIRAYA ÇIKTI

Vincenzo Montella döneminde A Milli Takım'ın 3 veya daha fazla gol yiyerek aldığı mağlubiyetlerin sayısı 7'ye yükseldi. Milli Takım tarihinde 3 veya daha fazla gol yiyerek en fazla mağlubiyet yaşayan yabancı teknik direktörler sıralamasında Montella üçüncü sırada yer aldı.

  • Sandro Puppo: 10
  • Sepp Piontek: 9
  • Vincenzo Montella: 7

İTALYA'YA KARŞI GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

İtalya karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetle birlikte A Milli Takım'ın rakibine karşı galibiyet hasreti de devam etti.  İtalya, Türkiye'nin tarihinde galibiyet alamadan en fazla karşılaştığı rakip konumunda bulunuyor. Ay-yıldızlılar, İtalya ile oynadığı karşılaşmalarda 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.

Türkiye, İtalya deplasmanında da henüz galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlıların İtalya'da oynadığı karşılaşmalarda 5 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıdeli dumrul:

bu adamın suçu yok bunu teknik direktör diye getirende kabahat...

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