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Yok artık daha neler! Bu yapılan Boupendza'nın kemiklerini sızlatacak

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Yok artık daha neler! Bu yapılan Boupendza'nın kemiklerini sızlatacak
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Geçtiğimiz yıl Çin'deki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden eski Hataysporlu futbolcu Aaron Boupendza'nın imzasını taşıyan forma satışa çıkarıldı. Boupendza'nın imzalı forması için 75 bin TL fiyat belirlendi.

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden eski Hataysporlu futbolcu Aaron Boupendza'nın imzalı forması satışa çıkarıldı.

75 BİN TL FİYAT BİÇİLDİ

Boupendza'nın imzasının bulunduğu forma için 75 bin TL satış fiyatı belirlendi.

ÇİN'DE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Hatayspor formasıyla Türkiye'de de mücadele eden Aaron Boupendza, geçtiğimiz yıl Çin'deki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti.

Şaziye Ceyhan
Şaziye Ceyhan
Haberler.com
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