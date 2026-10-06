Pastırma sıcakları geliyor! Bazı illerde termometreler 30 dereceyi görecek

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Ekim ayının ilk haftasında yurdun büyük bölümünde yaz havası yaşanacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bugün kuvvetli sağanak ve toz taşınımı beklenirken, yağışlı havanın yarından itibaren yerini sıcak ve güneşli havaya bırakması öngörülüyor.

HAFTA SONU 30 DERECEYİ AŞACAK

Tahminlere göre İstanbul'da bugün 22 derece olarak ölçülmesi beklenen en yüksek sıcaklık yarın 23, cumartesi günü 25 dereceye çıkacak. Ankara'da bugün 21, yarın 20 derece olması beklenen sıcaklığın cumartesi günü 23 dereceye yükseleceği tahmin ediliyor.

Ege kıyılarında sıcaklıklar bugün 26 ila 30 derece arasında seyredecek. Bugün 27, yarın 25 derece olması beklenen İzmir'de termometrelerin hafta sonu 30 dereceyi göstereceği öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklığın hafta sonu 32-33 dereceye çıkması bekleniyor.

AKOM: İSTANBUL'DA YAĞIŞ BEKLENMİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ( Akom ), kentte hafta boyunca yağış beklenmediğini açıkladı. AKOM'un tahminine göre bugün parçalı bulutlu olacak İstanbul'da haftanın en sıcak günü, en yüksek sıcaklığın 24 dereceye ulaşacağı 9 Ekim Cuma olacak. AKOM, gündüz sıcaklıklarının 22-24 dereceye çıkmasına karşın akşam ve gece saatlerinde 15 derecenin altına düşeceği uyarısında bulundu.

19 İLE SARI UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısına göre Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay, Kars, Malatya, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Iğdır ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı verildi.

Yağışların; Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay kıyıları, Karaman, Malatya'nın güney kesimleri, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri, Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ile Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşları uyardı.

YAĞIŞLAR ÇARŞAMBA AZALACAK

Tahminlere göre bugün yurt genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas, Tokat ve Sinop çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerindeki yağışların çarşamba gününden itibaren azalacağı tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU'DA TOZ TAŞINIMI

Güneydoğu Anadolu'da bugün görülmesi beklenen toz taşınımının hava kalitesini düşürebileceği, görüş mesafesini azaltabileceği ve ulaşımı aksatabileceği belirtildi. Bölgede bugün 4 ila 6 derece düşmesi beklenen sıcaklıkların hafta sonuna doğru yeniden yükseleceği öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, zamanla doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Türkiye denizlerinde fırtına beklenmiyor.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bazı illerde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, 21

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, 27

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 26

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor, 16

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğleden sonra ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor, 22

Kaynak: İhlas Haber Ajansı