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Galatasaray otobüsünün peşine takıldı! Sonu kötü oldu

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Galatasaray otobüsünün peşine takıldı! Sonu kötü oldu Haber Videosunu İzle
Galatasaray otobüsünün peşine takıldı! Sonu kötü oldu
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Galatasaray takım otobüsünün emniyet şeridinde ilerlediği sırada dikkat çeken bir olay yaşandı. Fenerbahçeli bir taraftar, sarı-kırmızılı kafileyi taşıyan otobüsün arkasından selektör yaptı. Otobüsün arkasında ilerleyen taraftarın kullandığı araç, kısa süre sonra trafik polisi tarafından durduruldu.

Galatasaray takım otobüsünün yolculuğu sırasında dikkat çeken anlar yaşandı. Emniyet şeridinde ilerleyen sarı-kırmızılıların takım otobüsü ile Fenerbahçeli bir taraftarın kullandığı araç arasında yaşananlar dikkat çekti.

GALATASARAY OTOBÜSÜNÜN ARKASINDAN SELEKTÖR YAPTI

Fenerbahçeli taraftar, aracıyla Galatasaray takım otobüsünün arkasında ilerlemeye başladı. Taraftar, emniyet şeridinde yoluna devam eden sarı-kırmızılıların otobüsüne arka arkaya selektör yaptı. Galatasaray takım otobüsünün arkasında ilerlemeyi sürdüren aracın yolculuğu ise çok geçmeden sona erdi.

TRAFİK POLİSİ ARACI DURDURDU

Takım otobüsünün arkasından selektör yapan Fenerbahçeli taraftarın kullandığı araç, kısa süre sonra trafik polisinin müdahalesiyle durduruldu.  Trafik polisi tarafından çevrilen araç yol kenarına alınırken, Galatasaray takım otobüsü ise yolculuğuna devam etti.

Salih Söğüt
Salih Söğüt
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